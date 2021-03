PÅ JOBBJAKT: Marta Ruiz Martinez (26) fra Madrid bor fortsatt på pikerommet – med en mastergrad hun ennå ikke har fått bruk for. Men helst vil hun klare seg selv. Foto: Harald Henden

På ledighetstoppen i Europa: Sivilingeniør Marta (26) bor hjemme hos mor og far

ANDALUCIA/MADRID (VG) Unge spanjoler er på ledighetstoppen i Europa og flytter ikke hjemmefra før de nærmer seg 30 år. Nå har pandemien gjort det enda vanskeligere for dem.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hadde aldri forventet at tvillingbroren min skulle flytte ut før meg, sier Marta Ruiz Martinez (26).

Hun er jo mer voksen enn ham, mener hun, og har et sterkt ønske om å bli selvstendig.

Men Marta er på ingen måte i noen unik situasjon. I selskap med svært mange unge spanjoler troner hun høyt på to dystre statistikker:

Den siste tilgjengelige dataen fra Eurostat viser nemlig at spanjolene har en snittalder på 29,5 år før de flytter hjemmefra. I andre enden av skalaen finner vi de nordiske landene, Luxembourg og Estland.

Topplisten: Så sent flytter vi hjemmefra Montenegro: 33,1 år Kroatia: 31,8 år Makedonia: 31,8 år Slovakia: 30,9 år Italia: 30,1 år Bulgaria: 30,0 år Malta: 29,9 år Spania: 29,5 år Portugal: 29,0 år Hellas: 28,9 år I bunn finner vi Sverige (17,8 år), Luxembourg (20,1 år) og Danmark (21,1 år). Tallene er fra 2019. Norge er ikke en del av statistikken fordi den kun inkluderer EUs 27 medlemsland. Kilde: Eurostat Vis mer

Samtidig viser tallene fra OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) at Spania definitivt ligger på topp i arbeidsledighet, med over 40 prosent ledighet blant de mellom 15 og 25 år. Inkluderer du de som er eldre, ligger Spania på en annenplass – kun bak Hellas.

Har master og søker jobber – bor hjemme

På det limegrønne pikerommet i barndomshjemmet en halvtime utenfor Madrid ligger en gedigen tiger-bamse på et teppe foran sengen. Langbein-figurer er festet til varmeovnen. På korktavlen over skrivebordet henger bildene fra de glade tenårene tett i tett.

Her bor Marta fortsatt, i en alder av 26 år og med en sivilingeniør-tittel i ryggsekken. Tvillingbrorens naborom er tomt.

Han har fått seg jobb og flyttet inn i kollektiv med noen kompiser.

ARBEIDSLEDIG: Marta Ruiz Martinez (26) fra Madrid er nyutdannet sivilingeniør, men sliter med å få relevant jobb. Foto: Harald Henden

Seks måneder etter at Marta fullførte studiene – og med minst 20–30 jobbsøknader bak seg, har hun ennå ikke fått napp.

– Jeg har vært på noen intervjuer, men alle sier jeg må være tålmodig. De er så forsiktige med å ansette på grunn av pandemien. De vet ikke hvordan situasjonen vil være om noen måneder, sier hun.

Jobbene hun har søkt har vært over hele Spania. Noen har også vært utenlands.

HOLDER UT: Å bo hjemme mens man studerer er vanlig i Spania om man kommer fra en storby på grunn av de høye leieprisene. Marta trives hjemme, men vil helst greie seg selv. Foto: Harald Henden

– Flere av vennene mine som har jobbet et år eller to allerede har mistet jobben. Ingen av oss unge spanjoler kan uansett forvente noe annet enn en midlertidig kontrakt, sier hun.

– Hva gjør du hvis ikke du får jobb snart?

– Plan B er å fortsette å studere så jeg kan bli lærer, forklarer Marta.

Det egentlige målet hennes var å få jobb og flytte hjemmefra innen september 2021. Planen var å kunne jobbe og spare penger et år – og deretter flytte ut.

– Men det målet satte jeg før jeg visste at situasjonen skulle bli som dette. Nå er jeg ikke så sikker på at jeg greier det, sier hun.

forrige





fullskjerm neste Marta Ruiz Martinez (26) tror pandemien har gjort det ekstra vanskelig.

Gir opp og flytter ut av Spania

I april planlegger Juan Carlos Lopez Grau (29) fra Calahonda like utenfor Marbella å forlate landet for å prøve lykken i Tyrkia sammen med kjæresten.

Han gir opp å få til noe i Spania.

GIR OPP: Juan Carlos Lopez Grau (29) fra Calahonda rett utenfor Marbella har jobbet i mer eller mindre 10 år. I 2020 gikk alt galt. Foto: Harald Henden

– Jeg er glad for at jeg skal reise herfra. Selvfølgelig er det litt trist, jeg har venner og familie her. Men jeg føler ikke at kan få til det jeg vil her, sier han.

I 10 år har han jobbet – først og fremst som personlig trener i Marbella, en svært viktig turistby i Malaga-provinsen.

Nå treffer vi ham utenfor et tomt næringslokale: Beviset på at drømmebutikken han og kjæresten åpnet høsten 2019 gikk føyken. Pandemien med det dertil sviktende kundegrunnlaget tok knekken på hele prosjektet, til tross for at paret slapp å betale husleie fordi familie eide lokalene.

forrige





fullskjerm neste Juan Carlos forlater både moren og søsteren når han reiser fra Marbella.

Konseptet var å ha miljøvennlige, emballasjefrie produkter, lokal frukt og grønt og med salg av juice og smoothier. Den typiske kunden, så lenge det varte, var de mer bemidlede turistene med feriehus i Marbella, de som satte pris på å betale litt ekstra for miljø- og klimavennlige produkter.

De samme folkene Juan var personlig trener for, i bunn og grunn.

Men ikke engang de har vært i Marbella siden i fjor sommer. I september stengte derfor Juan og kjæresten ned hele butikkprosjektet.

– Myndighetene her hjelper deg ikke akkurat når du trenger det. Selv uten leieutgifter betalte vi så høye avgifter at vi slet med å få det til å gå rundt. Som startup hadde vi ikke sjans mot de store kjedene borti gaten, sier han.

I Istanbul skal paret drive et bakeri som svigerfamilien allerede har.

– Hva drømmer du om å få til i Tyrkia som du ikke tror du får til her?

– Jeg vil oppdage verden, og jobbe for å leve, ikke for å bare betale. Etter hvert vil vi kanskje kjøpe en camper som vi kan reise rundt i.

forrige





fullskjerm neste I Marbella har Juan Carlos fått følelsen av at han aldri vil tjene nok og få til det han vil.

Generasjon umulig?

– Min generasjon har blitt rammet av tre kriser, sier Marcos Melgar (29) fra Marbella.

Han peker på den spanske boligkrisen som kom tett fulgt av finanskrisen i 2008, og nå pandemien.

Marcos har egentlig det som tilsvarer fagbrev i elektronikk og IT i Norge, men står nå i døråpningen hos familiebedriften som går godt: En aviskiosk med internasjonale aviser, postkort og noen suvenirer.

– Det er hotell-, bar- og servicebransjen som gjelder her sør i Spania. Vil jeg ha en virkelig god jobb, må jeg flytte herfra, sier han.

OVERKVALIFISERT: Marcos Melgar (29) jobber i familiebedriften – frivillig akkurat nå, vel å merke, fremfor å bruke utdanningen. Skal han det, er han forberedt på å måtte flytte langt. Foto: Harald Henden

Marcos bor fortsatt hjemme hos foreldrene sine. Kjæresten er student i ett år til. Først når hun er ferdig, kan de sammen betale leie og bli samboere. De har også snakket om å flytte utenlands, slik flere av Marcos venner allerede har gjort.

Det handler ikke nødvendigvis bare om penger, men om selvrealisering, ifølge 29-åringen.

– Jeg har rundet denne butikken nå. Jeg vil lære noe, få til noe. Min situasjon nå, er at jeg bor sammen med foreldrene mine, selv om jeg har jobbet i åtte år. Jeg og kjæresten har hatt lyst til å flytte sammen lenge, men vi må vente til vi har to lønninger og kan dele på utgiften, sier han.

forrige





fullskjerm neste Marcos har «rundet» aviskiosken familien har.

Marcos ønsker seg også barn – men det er det bare å glemme inntil situasjonen er bedre, mener han.

– Hele generasjonen vår er i en umulig situasjon. Så å si alle vennene jeg har er også på let etter bedre muligheter. Flere flytter ut av landet. Men håpet er å komme tilbake hit en gang – til et bedre Spania.

«UMULIG SITUASJON»: Marcos mener unge spanjoler i dag er hardt rammet av to tidligere økonomiske kriser og så en pandemi på toppen. Foto: Harald Henden