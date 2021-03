Klikk for å aktivere kartet

Nederland: Politiet mener eksplosjon ved testsenter er en målrettet handling

Et metallrør eksploderte ved et testsenter nord i Nederland. Politiet går ut fra at testsenteret var målet.

Publisert: Nå nettopp

Nederlandsk politi bekrefter på Twitter at det har skjedd en eksplosjon ved et testsenter i byen Bovenkarpsel nord i Nederland.

Meldingene om eksplosjonen kom like før klokken 07 onsdag morgen.

Det skal ha vært et metallrør som eksploderte like ved den kommunale teststasjonen.

Politiet opplyser til nyhetskanalan NOS at metallrøret skal ha ligget like ved veien. De går ut fra at testsenteret var målet for eksplosjonen.

NOS skriver at politiet går ut fra at det var en målrettet handling.

Vitner sier at de skal ha hørt et høyt smell. En sikkerhetsansatt skal ha vært på stedet, men ingen ble skadet i eksplosjonen.

Reuters melder også at nederlandsk politiet mener eksplosiver er blitt plassert ved testsenteret. Det som tilsvarer bombegruppen i Nederland er på plass.

Talsperson i politiet Menno Hartenberg sier til NH Nieuws at fem vinduer på testsenteret er knust. Ifølge politiet ble ingen skadet.

En talsperson for politiet sier til nyhetsnettstedet at eksplosjonen skal ha skjedd i noe som lignet et metallrør. Politiet gjør undersøkelser på stedet og har sperret av området.

Ifølge nu.nl har det de siste månedene vært flere ødeleggelser ved teststasjoner, eller såkalt «testgater», som driftes av den kommunale helsetjenesten GGD.

Første januar satte en gjeng ungdommer fyr på en teststasjon, ifølge nu.nl. Også i Breda skal en slik testgate ha blitt utsatt for hærverk.