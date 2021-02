TRUMP-VENN: Rush Limbaugh med tidligere president Donald Trump på et velgermøte i 2018. Foto: JIM WATSON / AFP

Den konservative medieprofilen Rush Limbaugh er død

Rush Limbaugh døde 70 år gammel etter å ha vært syk med lungekreft. Kona bekreftet dødsfallet på radioprogrammet hans.

Fox News omtaler Limbaugh som et svært innflytelsesrik medieikon, som bidro til å forme dagens republikanske parti.

«Limbaugh blir ansett som en av de mest innflytelsesrike mediepersoner i amerikansk historie og har spilt en avgjørende rolle i konservativ politikk siden «The Rush Limbaugh Shows» oppstart i 1988, skriver Fox News.

Opptil 27 millioner amerikanere fulgte programmet ukentlig. Ifølge Washington Post var han den mest populære radioverten i USA.

Kona Kathryn bekreftet dødsfallet radioprogrammet hans onsdag.

I det siste radioprogrammet i fjor takket Limbaugh lytterne:

– Det var ikke forventet at jeg skulle være i live i dag. Det var ikke forventet at jeg skulle klare meg til oktober, og så november, så desember, sa han.

Limbaugh blir hyllet av republikanere på Twitter.

– Elsk ham eller hat ham, han er uten tvil en av de viktigste personlighetene i amerikansk politisk historie, skriver Josh Holmes på Twitter. Han er tidligere stabssjef og valgkampsjef for Mitch McConell.

Høyeste utmerkelse

Etter at Limbaugh fortalte at han hadde fått kreft, mottok han den høyeste utmerkelsen en president kan gi: «The presidential medal of freedom». Tildelingen fikk Limbaugh under Donald Trumps «state of the union»-tale den 4. februar 2020.

Limbaugh gråt da Melania Trump hengte utmerkelsen rundt halsen hans.

– Takk for tiår med utrettelig hengivenhet til landet vårt, sa Trump da Limbaugh fikk medaljen.

Donald Trump sa videre:

– Her i kveld er en spesiell mann som er elsket av millioner av amerikanere.

Medlajeseremonien fant for øvrig sted i den samme rikets tilstand-talen i Representantenes hus, der lederen for huset, Nancy Pelosi, senere rev i stykker sin kopi av talen.

Kontorversiell

Limbaugh så på seg selv som en lærer, polemiker, mediekritiker og strateg for Det repubiklanske partiet, men fremfor alt en «entertainer» og selger, skriver The Washington Post.

Særlig under Bill Clinton og Barack Obamas presidentperioder, spilte han stor rolle i å demonisere liberale politikere og presset konservative politkere til å legge seg på tøffe linjer når det kommer til innvandringspolitikk, bruk av offentlige midler og å fornekte global oppvarming, ifølge avisen.

