SMITTET: På coronaintensiven på universitetssykehuset Severo Ochoa har de sykeste pasientene atter en gang strømmet til. Her behandles en 77 år gammel kvinne.

Spanske sykehusansatte er utslitt: − Vi er redde for en fjerde bølge

LÉGANES (VG) Helsepersonell i Spania behandles for søvnvansker, depresjoner og sykehusangst. De har betalt dyrt for pandemien – og ser fortsatt ingen ende på marerittet.

To ansatte kledd i hvit plast-kjeledress løfter opp den slappe armen til en 77 år gammel dame.

– Se på legen, se på legen.

Den ene sykepleieren gjør et forsøk på å komme i kontakt med pasienten, men lykkes ikke. Kvinnen sover. Så bøyes armen hennes frem og tilbake, deretter bena.

Målet er å unngå at kroppen hennes blir fullstendig ødelagt mens viruset herjer med den på intensivavdelingen.

Deretter går de videre til neste.

På det meste har 16 pasienter vært innlagt samtidig på intensivavdelingen på universitetssykehuset Severo Ochoa under denne tredje coronabølgen i Spania.

Det er færre enn under den første, skjellsettende coronabølgen som skyllet hardt inn over landet og sykehuset her i Léganes, arbeiderklassestrøket sør for Madrid med en stor, eldre befolkning.

– Det at så mange allerede har dødd gjør faktisk at vi har færre innlagte nå under den tredje bølgen, sier Perez de Albéniz (54).

Hun har selv jobbet som sykepleier på intensiven gjennom pandemien inntil hun i januar ble avdelingsleder. Heller ikke den tredje smittebølgen etter jul kom som noen overraskelse.

Perez de Albéniz (54), sykepleier og nå avdelingsleder på intensiven.

– Men nå er vi redde for påsken. For at myndighetene skal åpne opp for mye og at folk ikke skal følge reglene.

– Vi er redde for en fjerde bølge.

Albéniz ler smått ironisk da VG spør om hun ser noen ende på coronapandemien.

– Det er et veldig godt spørsmål. Ingen vet når dette vil ta slutt, men vi har et lite håp knyttet til vaksineringen. Samtidig vet vi ikke helt hvordan den vil virke. Vi er helt utslitt.

Deretter kommer tårene.

– I begynnelsen ville jeg at mannen og sønnene mine skulle bo på hotell. Sånn føler jeg det fortsatt: Jeg er livredd for å smitte både dem og foreldrene mine.

LANGVARIG: De ansatte på intensiven har stått gjennom tre smittebølger. Nå er de bekymret for en fjerde. Foto: Harald Henden, VG

Flere ansatte må få behandling

Albéniz får psykologbehandling for søvnvanskene som har oppstått det siste året.

Hukommelsen kjennes bare ut som et stort vakuum, forklarer hun.

For flere kolleger er det enda verre.

– Flere klarer ikke lenger gå på jobb. De kan ikke engang nærme seg sykehuset etter den første bølgen, og blir nå gradvis eksponert for jobben sammen med psykolog.

Uvissheten om hvor lenge pandemien vil vare gjør jobben spesielt tøff, mener hun.

Sykepleier Marina Mirelañez (34) tar på seg beskyttelsesutstyret før hun skal inn på avdelingen.

Våknet etter en måned i koma

Den eneste våkne pasienten i intensivrommet med fem pasienter, er også den yngste. 30 år gamle Estrella Fernández Fernández har vært innlagt i to uker.

– Jeg trodde jeg skulle dø. Jeg har vært ved bevissthet hele tiden, men det føltes som om hjertet mitt skulle stoppe, sier den unge kvinnen om oppholdet.

Nå sitter hun oppreist i en stol ved siden av sengen, tar en forsiktig slurk vann gjennom et sugerør.

Vegg i vegg med en respiratorpasient sitter 30 år gamle Estrella.

Det vanligste er at pasientene er to-tre uker på intensiven, men på det andre intensivrommet på sykehuset har en pasient vært innlagt helt siden august.

På rom 216 på indremedisinsk avdeling har Lorenzo Vanja Mancu (51) nylig fått livet tilbake etter en hel måned i koma.

MIRAKEL: Lorenzo Vanja Mancu (51) er fortsatt innlagt, men ute fra intensiven etter én måned i koma. Foto: Harald Henden

Sist lørdag kunne han stå på sine egne ben for første gang etter at han våknet.

I løpet av tiden i koma mistet Lorenzo 20 kilo. Da han våknet husket han ingenting, men hadde masse folk rundt seg. Det var de ansatte.

– De sa det var et mirakel at jeg våknet, sier han.

Musklene har svunnet hen i løpet av tiden i koma.

Smittet på jobb – fikk senskader

I et rom for rehabilitering på sykehuset sitter tidligere coronasmittede på hver sin stol og blåser inn i et lite apparat. En indikator viser hvordan det egentlig står til med pusten.

Felles for mange, uavhengig av om de har vært så syke at de har vært innlagt eller ikke, er at de blir kortpustet. Blant deltagerne i rehabiliteringen er spesielt mange ansatte i helsevesenet.

PUSTEVANSKER: Charo Vasallo (65) tror hun ble smittet på jobb som hjemmesykepleier i mars i fjor. Nå får hun opptrening mot kortpustetheten hun har fått i ettertid. Foto: Harald Henden, VG

Hjemmesykepleier Charo Vasallo (65) ble smittet 11. mars i fjor, og er overbevist om at det var på jobb det skjedde. Først nå, nesten ett år etterpå, har hun funnet frem til rehabiliteringen.

– Jeg kan gå tur i ti minutter, og så er jeg helt utslitt. Men jeg har hele tiden koblet det til coronaen, fordi jeg også har hatt noen senskader knyttet til leddene, sier hun.

Ved å puste inn i dette apparatet skal tidligere coronasyke trene opp lungene igjen.

Hadde beroligende i lommen

I mars og april gikk Carlos González, psykiater på sykehuset, rundt med en boks angstdempende, beroligende piller på innerlommen gjennom dagen.

– På slutten av dagen var jeg tom, fordi jeg hadde delt det ut til kolleger, sier psykiateren.

Alt handlet om å ta vare på coronapasientene i begynnelsen, minner psykiateren om. Ting skjedde så fort at de ikke rakk å finne ut hvordan de skulle hjelpe de ansatte i førstelinjen.

Da sommeren kom startet de opp terapitilbud med fire nyansatte behandlere. I dag har mellom 120 og 130 ansatte fått behandling for psykiske problemer som har kommet med pandemien bare på dette sykehuset.

De vanligste lidelsene er angst, depresjon og PTSD (posttraumatisk stresslidelse), forklarer psykiateren. Hvor lenge de psykiske lidelsene vil sitte i, er for tidlig å si.

En undersøkelse gjort av 9000 sykehusansatte på 18 ulike sykehus i Spania etter den første bølgen, viste at 45 prosent av de spurte var i høy risiko for å få en psykisk lidelse etterpå.

Carlos er psykiater på Hospital Severo Ochoa.

– Noen er sinte, utslitt eller ekstremt redd for å smitte slektninger. Enkelte må gå på medisiner for å håndtere dette. Noen får også tilvenningsterapi. De har kanskje ikke vært på jobb på flere måneder, sier Carlos.

Flere lider også tap av nære slektninger til corona på toppen av konsekvensene den ekstreme arbeidssituasjonen har fått.

– Mange går med en følelse av at de ikke får tilbake livet sitt. Vi jobber med å få dem til å forstå at de vil kunne ta tilbake kontrollen og tryggheten etter hvert, sier han.

fullskjerm neste

Vi må spørre avdelingsleder Perez de Albéniz på intensiven hva som får henne til å fortsatt motivere seg for jobben til tross for søvnvansker og den ekstreme frykten for å smitte familien hjemme.

– Å gjøre en forandring, å redde liv. Dette er jobben vår, og det er derfor vi er her fortsatt.