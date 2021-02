I SYRIA: Den nå tiltalte norske IS-kvinnen rett etter at hun slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars 2019. Foto: 2019 FREE BURMA RANGERS

Norsk gutt (1) døde i Syria – blir del av terrorrettssak

Under rettssaken mot den norske IS-kvinnen i mars, vil en norsk ettårings død i Syria bli et tema. Politiet sier til VG at etterforskningen peker mot en antatt død fremmedkriger.

Publisert: Nå nettopp

I forrige uke ble det klart at en 30 år gammel norsk-pakistansk kvinne er tiltalt for terrordeltagelse, grunnet hennes ekteskap med tre IS-krigere i løpet av seks år i Syria, fra 2013 til 2019.

Kvinnen nekter straffskyld, og hennes forsvar vil basere seg på at hun hevder hun ble holdt ufrivillig i Syria av menn fra IS, og at hun gjorde flere forsøk på å rømme fra Syria.

NRK omtalte dødsfallet

Under etterforskningen av kvinnens rolle i Den islamske staten, som i stor grad har basert seg på hennes egen forklaring til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), kom det frem opplysninger om en norsk ettåring som skal ha mistet livet i Syria i november 2014.

– Det er en hendelse som vi mener er relevant og viktig at blir belyst i retten, sier IS-kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus til VG.

Hendelsen skal ha skjedd i Syria, i hjemmet som den nå tiltalte IS-kvinnen delte med en norsk fremmedkriger, og en annen norsk IS-kvinne som var barnets mor og fremmedkrigerens kone nummer to.

NRK omtalte i august at den nå tiltalte kvinnen forklarte seg om saken i avhør hos Politiets sikkerhetstjeneste. Hun forklarte at en mannlig fremmedkriger brukte tiltagende mer vold mot ettåringen og i oktober meldte NRK at Oslo-politiet hadde startet en etterforskning av dødsfallet.

FORSVARER IS-KVINNEN: Advokat Nils Christian Nordhus. Foto: CF-WESENBERG

Peker i samme retning

Denne etterforskningen går nå mot slutten, opplyser politiadvokat Cecilie Gulnes til VG.

– Det er en sak som har vært under etterforskning i flere måneder, og som nå nærmer seg avslutning. Vi har samlet informasjon som har vært tilgjengelig i Norge om saken, for å sjekke opplysningene IS-kvinnen som ble hentet hjem i fjor har gitt til PST. Vi har også gjort egne avhør av henne, sier Gulnes.

Etterforskningen har vært rettet mot en antatt død IS-kriger, men politiet har samtidig undersøkt om noen andre kan ha vært medskyldige i barnets død.

– Basert på etterforskningen er det ikke rimelig grunn til å iverksette etterforskning mot noen andre personer enn den antatte gjerningsmannen. Det er ingen informasjon som peker i en annen retning enn denne mannen, og han er antatt død i Syria, forklarer Gulnes.

Politiadvokaten sier det har vært viktig å etterforske saken, siden et norsk barn har mistet livet, men at det nå går mot «henleggelse grunnet antatt død gjerningsmann».

KREVENDE SAK: Politiadvokat Cecilie Gulnes. Foto: Berit Roald / NTB

Svært krevende sak

Hun forklarer at saken har vært svært krevende: Det finnes ingen obduksjon eller dødsattest på den døde gutten, og heller ingen dødsattest på den antatte gjerningsmannen.

Farens advokat, Jon Christian Elden, sier til VG at hans klient er kjent med Oslo-politiets etterforskning av sønnens dødsfall.

– Han har intet ønske om å kommentere saken, sier Elden til VG.

Elden var tidligere advokat også for den antatte gjerningsmannen, før han dro til Syria. Elden sier han aldri har diskutert denne hendelsen med den antatt døde fremmedkrigeren.

Guttens mor holdes fremdeles i en interneringsleir i Syria, og hun er heller ikke blitt avhørt.

– Det skyldes delvis problematikk rundt jurisdiksjon i Syria, og at dette er en dramatisk og traumatisk hendelse for guttens mor, slik at hvis vi skulle ha avhørt henne, måtte det ha vært i en situasjon der vi hadde kontroll på at hun ble godt ivaretatt, sier Gulnes.

PS: VG kontaktet guttens mor i oktober i fjor via tolk i Syria, men hun ønsket ikke å snakke om denne saken. Kvinnen skal ha gitt en forklaring til venninner i Norge, som sammenfaller med den som den nå tiltalte IS-kvinnen har gitt i avhør, ifølge NRK. NRK kontaktet moren i fjor høst, og hun var da kjent med at NRK omtalte forklaringen om dødsfallet til hennes sønn. Hun ønsket ikke å kommentere saken.