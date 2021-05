VELDIG REDD: «Sønnen min Ishaq ble vekket av bombene og er veldig redd», skrev fotografen da han la ut dette bildet på Twitter. Foto: Omar El Qattaa

Vokter over sønnen mens bombene eksploderer: − Jeg har aldri følt på en slik redsel

Fotograf Omar El Qattaa (31) hører lyden av bomber smelle rundt ham mens han prøver å få sønnen på 2,5 år til å sove. – Vi har ingenting som kan beskytte oss.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Nå nettopp

Det svarer Qattaa på VGs spørsmål om hvordan han sørger for trygghet for seg og familien sin når israelske raketter nå regner over hjemmet hans øst i Gaza.

– Jeg er 31 år. Jeg har levd gjennom tre kriger, hvor jeg tok bilder i to av dem. Jeg har aldri følt på slik redsel tidligere.

REDD: Omar El Qattaa sammen med sønnen. Foto: Omar El Qattaa

Da VG snakker med Qattaa er han hjemme sammen med familien sin. Klokken er tre på natten.

Bare timer tidligere kom nyheten om israelske bakkestyrker på Gazastripen – før det kom kontrabeskjed om at dette ikke var tilfelle.

Men allerede tirsdag denne uken ble det rapportert at israelske stridsvogner, bakkestyrker og bulldosere var plassert ut i nærheten av grensen til Gaza.

DREPT: Palestinere bærer kroppen til et dødt barn funnet i ruinene av et hus som kollapset etter et israelsk flyangrep torsdag. Foto: Abdel Kareem Hana / AP

Qattaa tør uansett ikke bevege seg ut.

Han sier til VG at det er altfor farlig.

– Dette er det første angrepet min to og et halvt år gamle sønn ser. Kanskje denne redselen som nå kommer handler om at jeg er redd for min sønn.

Han sender VG et bilde av sønnen sin som han har lagt ut på Twitter. Bildet er tatt natt til onsdag.

Qattaa forklarer på Twitter at han nettopp hadde lagt sønnen da raketter landet i nabolaget.

Sønnen hans våknet til lyden av bomber.

«Han er veldig redd», skrev han under bildet.

Bruken av artilleri er en opptrapping av konflikten etter at israelske kampfly og droner de siste dagene har angrepet over 1000 mål i den palestinske enklaven.

Gazas helseministerium melder fredag om 126 døde totalt de siste dagene, hvorav 31 er barn. I tillegg skal 800 nå være skadet i angrepene.

fullskjerm neste Bildet er tatt fra huset hvor Omar El Qattaa bor sammen med familien sin.

Det israelske forsvaret oppgir torsdag ettermiddag at 160 raketter har blitt avfyrt fra militante grupper i Gaza – og at ytterligere 40 skal ha blitt avfyrt, men at disse ikke kom seg over grensen.

Siden mandag har ni personer i Israel blitt drept, inkludert et barn på seks år og en soldat i 20-årene.

EVAKUERER: Palestinske familier flykter fra hjemmene sine øst i Gaza torsdag kveld. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

På Twitter skriver det israelske militæret at de torsdag har bombet det de hevder er militære Hamas-mål sentralt i Gaza.

Samtidig melder flere medier at barn og barnefamilier har blitt drept i angrepene mot Gaza torsdag.

Qattaa sender VG en video som han har tatt fra en av de siste dagenes kamper. På videoen kan man høre høye smell og se røyk stige opp bare noen hundre meter fra huset hvor han bor med familien sin.

– Situasjonen er virkelig ille, sier han.