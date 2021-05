AKSJON: Bevæpnet politi ankom i pansrede kjøretøyer da de torsdag gikk til aksjon i en fattig bydel i Rio de Janeiro. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Minst 25 drept i politiaksjon i Rio de Janeiro

Minst 25 mennesker mistet livet da politiet gikk til aksjon i en fattig bydel, favela, i Rio de Janeiro på jakt etter kriminelle gjenger.

BBC melder at politiet tok seg inn i bydelen etter å ha fått meldinger om at narkolangere drev og rekrutterte barn.

Politiet bekrefter at en politimann mistet livet i operasjonen som omfattet over 200 betjenter et fattig strøk av bydelen Jacarezinho torsdag.

MANGE DØDE: En politimann mistet livet i aksjonen som skal ha kostet minst 25 mennesker livet. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

– Dette er det høyeste antall døde vi har hatt noen gang i en politiaksjon i Rio, og overstiger de 19 vi hadde i Complexo do Alemão i 2007, sier politisjef Ronaldo Oliveira ifølge Reuters.

To personer som befant seg på T-banen ble truffet av streifskudd, men overlevde.

Ifølge lokale nyhetsmedier skal den kriminelle gjengen som var målet for politiets aksjon, ha drevet med narkotikahandel, ran, drap og kidnapping.

Den brasilianske avisen O Globo melder at skytingen skjedde ved en togstasjon i favelaen som ligger nord i Rio de Janeiro.

En av innbyggerne i Jacarezinho postet et bilde på sosiale medier av et gulv dekket av blod hvor han skrev at to mennesker mistet livet i huset hans i forbindelse med at politiet jaget kriminelle i bydelen.

– Vi prøver å selge huset så fort som mulig. Vi kan ikke fortsette å bo her, sa han.

BBC skriver at andre innbyggere fortalte at politiet beslagla mobilene deres og beskyldte dem for å advare gjengmedlemmene om aksjonen.

Sosiologiprofessor Ignacio Cano ved avdelingen ved Universitetet i Rio som driver med voldsanalyse, avviser politiets forklaring på hvorfor de aksjonerte.

– Å si at narkolangere rekrutterer barn og ungdommer til å handle med narkotika er nesten latterlig siden alle vet at disse gjengene har mindreårige som jobber for dem. Å si at du skal ha en stort raid fordi du har oppdaget at narkolangere rekrutterer barn, er en vits, sier han ifølge BBC.

Rio de Janeiro sliter med mye kriminalitet og vold, og store områder er under kontroll av kriminelle bander, mange med tilknytning til narkotikahandelen.