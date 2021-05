PÅLOGGET: Donald Trump var tidligere meget aktiv på sosiale medier. Foto: Leah Millis / Reuters

Trump raser mot flere selskaper etter Facebook-nei

Det ble nei til at den tidligere presidenten får komme tilbake på Facebook og Instagram. Avgjørelsen må vurderes på nytt innen et halvt år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det har Facebooks uavhengige kontrollorgan, Oversight Board, avgjort.

Den tidligere amerikanske presidenten fikk sine kontoer på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube blokkert etter at hundrevis av tilhengerne hans stormet Kongressen i januar for å prøve å avbryte den formelle opptellingen av valgresultatet.

Tilsynsrådet har dermed opprettholdt Facebooks avgjørelse fra 7. januar om å hindre Trump fra å publisere innhold på Facebook og Instagram.

Tidligere president Donald Trump sendte torsdag ut en uttalelse der han raser over avgjørelsen.

– Det Facebook, Twitter og Google har gjort er fullstendig skammelig og en skam for vårt land, skriver presidenten i en pressemelding.

Han skriver videre at «ytringsfriheten er tatt bort fra USAs president», selv om han ikke lenger er landets president etter at han tapte valget mot president Joe Biden.

Tidligere president Trump skylder også på venstresiden, og «at sannheten vil komme fram, større og sterkere enn noen gang før».

– Folket i vårt land vil ikke finne seg i det! Disse korrupte sosiale medie-selskapene må betale en politisk pris, og må aldri mer få lov til å ødelegge vår valgprosess

Applauderer Trump-nei

Tilsynsrådet viser til at Trump brukte sine kontoer til gjentatte ganger å hevde at valget ble stjålet, samme dag som stormingen av Kongressen fant sted. Tilsynsrådet peker også på at noen av personene som tok del i stormingen, i ettertid uttalte at de gjorde det på befaling fra Trump.

– Rådet har kommet frem til at det å hevde et ubegrunnet narrativ om valgfusk og gjentatte oppfordringer til handling, skapte Trump et miljø hvor det oppsto en alvorlig voldsrisiko, skriver tilsynsrådet i begrunnelsen.

De mener imidlertid at det ikke var riktig av Facebook å ilegge ham restriksjoner uten utløpsdato, og gir dem seks måneder til å evaluere avgjørelsen.

Flertallsleder i Representantenes hus, Steny Hoyer, sier til Reuters at det var riktig av Facebook å utelukke den plattformen for Trump, og applauderer avgjørelsen.

– Facebook er ikke en offentlig plass, sier Hoyer.

ENIG: Flertallsleder i Representantenes hus, Steny Hoyer, mener det er riktig å utestenge tidligere president Trump fra Facebook. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Twitter sier nei

Trump er også utestengt fra YouTube og Twitter, og sistnevnte har sagt at det er uaktuelt å gjøre om på det. YouTube sier at blokkeringen kan oppheves når det ikke lenger er fare for vold.

Trump hadde 88 millioner tilhengere på Twitter, som var hans viktigste kommunikasjonskanal gjennom presidentskapet. Allerede tidlig om morgenen kunne det kom en strøm av meldinger i Twitters kortfattede format.

Gjentar påstander om fusk

Etter utestengelsen forsvant han i stor grad fra offentligheten og har måttet ty til e-post for å nå ut til tilhengerne sine.

Tirsdag lanserte imidlertid Trump en ny blogg der tilhengere kan kopiere meldingene hans til sosiale medier. Det er uklart om nettverkene vil tillate dette.

Trump kommer fortsatt med sine falske påstander om at valget ble stjålet fra ham ved hjelp av omfattende fusk, og at det var han som egentlig vant valget, ikke Joe Biden. Dette gjentar han på nettsiden sin, der han også angriper partifeller som har vært kritiske til ham, som Mitt Romney og Liz Cheney.