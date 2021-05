HAR MØTTES FLERE GANGER: Joe Biden sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Davos i januar 2016 – da Biden var USAs utenriksminister. Foto: Michel Euler / AP

Biden under press fra demokratene: Sier til Netanyahu at han støtter våpenhvile

USAs president Joe Biden har mandag sagt til Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han støtter en potensiell våpenhvile mellom partene.

Det melder Det hvite hus i en pressemelding mandag kveld.

Biden varslet tidligere på kvelden at han skulle ha samtale med Netanyahu om de pågående angrepene mellom Israel og Hamas, som nå er inne i sin andre uke.

Den amerikanske presidenten har fått kritikk fra sine egne for ikke å presse hardere på for å få slutt på voldshandlingene, som har krevd mange sivile liv. 212 palestinere har ifølge Al Jazeera så langt mistet livet – 61 av dem barn. På israelsk side er ti personer drept, blant dem to barn.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har ikke gitt uttrykk for noen umiddelbar slutt på kampene. Han varsler mandag kveld at landet vil fortsette å angripe det han omtaler som terrormål på Gazastripen.

– Vi fortsetter operasjonene så lenge det er nødvendig for å få tilbake ro og sikkerhet for alle israelske borgere, sa han i et møte med israelske forsvarstopper.

Det israelske forsvaret IDF har varslet at kampene vil pågå i minst to dager til, skriver Times of Israel.

I mandagens samtale med Netanyahu understreket Biden at han mener Israel har rett til å forsvare seg mot angrep fra Hamas og andre militante grupper.

Han oppfordret samtidig Israel til å ta grep for å sikre beskyttelse av uskyldige sivile, melder Det hvite hus.

Press fra demokratiske senatorer

Mandagens samtale med Netanyahu fant sted dagen etter at 28 demokratiske senatorer gikk sammen og etterlyste umiddelbar stans i de pågående stridshandlingene mellom Israel og Hamas.

«For å forhindre at flere sivile liv går tapt, og for å hindre videre eskalering av konflikt i Israel og palestinske territorier, oppfordrer vi til umiddelbar våpenhvile», skriver senatorene i uttalelsen, i følge CNBS.

Flere amerikanske medier, deriblant New York Times, legger vekt på at Biden nå sier at han støtter en våpenhvile – men at han ikke direkte ber om at det skjer.

– Jeg mener administrasjonen må presse israelske og palestinske myndigheter hardere for å få en slutt på volden, få i stand en våpenhvile og få en slutt på denne fiendskapen, sa Adam Schiff, som er leder i etterretningskomiteen i Representantenes hus, til CBS søndag.

Også den demokratiske kongressrepresentanten Ro Khanna har vært tydelig på at han mener USA må være tydeligere.

– Netanyahu sier at han vil fortsette bombingen og at han har USAs støtte. Presidenten må gjøre det tydelig: Nei, det gjør du ikke, sier han til kanalen MSNBC, og legger til at han mener begge sider i konflikten må avslutte voldshandlingene.

ISRAELS STATSMINISTER: Benjamin Netanyahu hadde mandag samtaler med USAs president Joe Biden. Foto: Emil Salman / Pool Haaretz

– Kjent støttespiller av Israel

Søndag gjennomførte Israel flere kraftige angrep på Gazastripen: 42 mennesker er meldt døde bare denne ene dagen. Hamas har på sin side sendt over 3000 raketter mot Israel.

Samtalen skjer også samtidig som FNs sikkerhetsråd sliter med å komme til enighet om en felles uttalelse om situasjonen. Ifølge Kina er det vetomakten USA som hindrer en felles uttalelse.

Midtøsten-professor Dov Waxman, som arbeider ved universitetet i Los Angeles, California (UCLA), sa mandag til VG at han tror Biden-administrasjonen holder igjen av flere grunner.

– Jeg mistenker at de først og fremst har ønsket å kjøpe Israel tid. I tillegg er Biden en kjent støttespiller av Israel, og det kan virke som at dette også er politisk kalkulert ved at de ikke ønsker en offentlig skittentøyvask med Israel.

Han sier at han tror USA ønsker å ta dette bak lukkede dører – noe Bidens pressesjef Jen Psaki langt på vei har bekreftet.

– Vår tilnærming er gjennom stille, intenst diplomati. Det er slik vi føler vi kan være mest effektive, sier hun ifølge New York Times mandag – og bekrefter at Det hvite hus ikke offentligjør alt som blir sagt i Bidens samtaler med partene i konflikten.

– Opp til partene

USAs utenriksminister Antony Blinkens uttalelser om Midtøsten-konflikten mandag formiddag ble har blitt tolket som at USA ikke kommer til å kreve noen våpenhvile mellom Israel og Hamas nå.

Blinken, som mandag besøkte København, sier at USA er villig til å støtte partene hvis de skulle ønske en våpenhvile.

Han sier også at USA ønsker FN og andre lands bestrebelser på å få til en våpenhvile velkommen.

– Ethvert diplomatisk initiativ som fremmer den muligheten, er noe vi vil støtte. Og er igjen villige og klare til å gjøre det. Men i siste instans er det opp til partene å gjøre det klart at de ønsker en våpenhvile, sier Blinken.