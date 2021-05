SAMTALE: USAs president Joe Biden hadde mandag kveld, 17 mai, en samtale med Israels president om konflikten mellom Israel og Palestina. Foto: TOM BRENNER / Reuters

Biden har sagt til Netanyahu at han støtter våpenhvile

USAs president Joe Biden uttrykte i samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han støtter kravet om våpenhvile.

Det melder Det hvite hus i en pressemelding mandag kveld.

Biden varslet tidligere på kvelden at han skulle ha samtale med Netanyahu om den israelsk-palestinske konflikten.

I samtalen mellom de to statslederne understreket Biden nok en gang Israels rett til å forsvare seg mot rakettangrep. Samtidig oppfordret han Israel til å ta grep for å sikre beskyttelse av uskyldige sivile, skriver Det hvite hus i pressemeldingen.

Samtalen fant sted dagen etter at 28 demokratiske senatorer gikk sammen og etterlyste umiddelbar stans i de pågående stridshandlingene mellom Israel og Hamas.

«For å forhindre at flere sivile liv går tapt, og for å hindre videre eskalering av konflikt i Israel og palestinske territorier, oppfordrer vi til umiddelbar våpenhvile», skriver senatorene i uttalelsen, i følge CNBS.

Biden har fått kritikk fra sine egne for å ikke presse hardere på for en løsning på konflikten.

– Jeg mener administrasjonen må presse israelske og palestinske myndigheter hardere for å få en slutt på volden, få i stand en våpenhvile og få en slutt på denne fiendskapen, sa Adam Schiff, som er leder i etterretningskomiteen i Representantenes hus til CBS.

Kostet flere liv

Samtalene mellom Biden og Netanyahu kommer som følge av den til tilspissede situasjonen i Midtøsten som til nå har kostet flere liv:

På palestinsk side: 212 mennesker er drept, inkludert 61 barn, melder 212 mennesker er drept, inkludert 61 barn, melder Al Jazeera

På Israelsk side: 10 personer er drept. Blant de døde er to barn.

Samtalen skjer også samtidig som FNs sikkerhetsråd sliter med å komme til enighet om en felles uttalelse om konflikten som stadig koster flere liv. Ifølge Kina er det vetomakten USA som hindrer en felles uttalelse.

– Vi er utålmodige. Vi presser på og forsøker virkelig å finne en vei ut, har Norges FN-ambassadør Mona Juul uttalt til VG.

Biden har i en samtale med Netanyahu forrige uke understreket Israels rett til å forsvare seg, at han håper voldshandlingene i Israel og Gaza vil ta slutt så fort som mulig, men understreket en sterkt støtte til Israels rett til å forsvare seg.

ISRAELS STATSMINISTER: Benjamin Netanyahu hadde mandag samtaler med USAs president Joe Biden. Foto: Emil Salman / Pool Haaretz

– Opp til partene

USAs utenriksminister Antony Blinkens siste uttalelser om Midtøsten-konflikten tidligere på dagen har blitt tolket som at USA ikke kommer til å kreve noen våpenhvile mellom Israel og Hamas ennå.

Blinken, som mandag besøkte København, sier at USA er villig til å støtte partene hvis de skulle ønske en våpenhvile. Han sier også at USA ønsker FN og andre lands bestrebelser på å få til en våpenhvile velkommen

– Ethvert diplomatisk initiativ som fremmer den muligheten, er noe vi vil støtte. Og er igjen villige og klare til å gjøre det. Men i siste instans er det opp til partene å gjøre det klart at de ønsker en våpenhvile, sier Blinken.

Al-Jalaa-bygningen i det den blir truffet av Israelske raketter lørdag. Israel ga én times varsel før rakettangrepet. Foto: STRINGER / X80002

Bombet al-Jazeera-kontorer

Lørdag bombet det Israels forsvaret Al-Jalaa-bygningen hvor flere mediehus, som nyhetsbyrået AP og Al Jazeera, holdt til i Gaza.

Det israelske forsvaret IDF forsvarte angrepene i en rekke Twitter-meldinger lørdag ettermiddag. På IDFs hebraiske Twitter-konto hevder de at Hamas bevisst har brukt bygningen til militær virksomhet for å «gjemme seg» bak sivile.

Under en pressekonferanse i København mandag sa Blinken at USA ba om å få se bevis for påstanden kort tid etter angrepet.

– Jeg har ikke sett at noen slik informasjon er blitt overlevert, la han til.