FORBUDT: KimJong-un er ingen fan av K-pop-bandet BTS, her på en pressekonferanse for singelen «Butter» 21. mai. Foto: Dong-A Ilbo / AFP

Kim Jong-un kaller K-pop en «grusom kreft»

Ifølge New York Times kaller Nord-Koreas leder K-pop en «grusom kreft» i sin pågående kulturkrig mot påvirkning fra omverdenen.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

I slutten av mai kom det fram at Kim Jong-un skulle ha forbudt «skinny jeans», hockeysveis og kroppspiercinger som symboler på en «kapitalistisk livsstil».

Kims statlige medier har de siste månedene skrevet mye om «antisosialistisk» påvirkning som angivelig har korrumpert unge nordkoreaneres klesvalg, hårstil og talemåte.

Ifølge New York Times kalte Kim Jong-un altså K-pop en «vicious cancer» som korrumperer unge nordkoreanere. Hans medier advarer mot at sørkoreansk populærkultur kan få Nord-Korea til å «smuldre opp som en våt vegg» om ikke det tøyles.

Det har gradvis kommet frem mer etter at Seoul-baserte Daily NK i januar publiserte at Nord-Korea har innført langvarig straffarbeid eller til og med dødsstraff for å se på eller lytte til sørkoreansk populærkultur.

Dokumenter de har fått tilgang til viser at en ny lov i desember ble innført i Nord-Korea som medfører at «alle som direkte ser, hører på eller er i besittelse av sørkoreanske filmer, opptak, samlinger, bøker, sanger, malerier, bilder eller lignende kan bli dømt til maksimumsstraffen livstid eller dødsstraff.»

De hevder at paragraf 32 innebærer at enhver som «snakker eller skriver i sørkoreansk stil, synger på sørkoreansk vis eller trykker noe i sørkoreanske fonter skal straffes med arbeidstrening eller reformasjon gjennom straffarbeid i opptil to år».

– Unge nordkoreanere synes ikke de skylder Kim Jong-un noen ting. Han må sikre sin ideologiske kontroll på ungdommen på ny om han ikke vil miste grunnlaget for familiens dynastiske styremåte i fremtiden, sier avhopper Jung Gwang-il til NYT.

STRENG: Kim Jong-un avbildet 4. mars. Foto: KCNA via KNS

Han leder et nettverk som smugler K-pop til Nord-Korea. Ifølge NYT smugles sørkoreansk underholdning på minnepinner fra Kina.

– For Kim Jong-un har den kulturelle invasjonen fra Sør-Korea oversteget et utholdelig nivå. Om dette ikke holdes i sjakk, frykter han at folket hans kan begynne å vurdere Sør-Korea som et alternativ til å erstatte Nord, sier sjefredaktør Jiro Ishimaru i Asia Press International, et japansk nettsted som overvåker Nord-Korea, til NYT.

Ifølge Daily NK er det kjent at nordkoreanerne har brukt mer tid på å se sørkoreansk drama under pandemien.