MIKROSKOPISK: Dette hjuldyret skal være 24.000 år og har bevart evnen til å formere seg. Foto: Michael Plewka, AFP, Handout

Hjuldyr har overlevd under permafrost i 24.000 år: − En kjempesensasjon

Det kalles et hjuldyr på norsk, bdelloid rotifers på latin. Nå har forskere funnet et 24.000 år gammelt hjuldyr under permafrosten i Sibir.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

– Dette er kjempeoppsiktsvekkende, sier zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Petter Bøckman.

Det mikroskopiske hjuldyret på størrelse med et støvkorn har eksistert i minst 35 millioner år. Dets evne til å overleve i ugjestmilde strøk, sult og lite oksygen og også å kunne motstå stråling er kjent, skriver den britiske avisen The Guardian.

Men nå har altså biologer funnet bevis for at hjuldyret har overlevd 24.000 år under den sibirske permafrosten for deretter å kunne formere seg.

Det er forskere ved Soil Cryology Lab ved Instituttet for Fysiokjemisk og Biologiske Problem i Jordsmonnvitenskap i Russland, som har dokumentert gjenoppliving og formering av et mikroskopisk hjuldyr.

I en bredt anlagt artikkel presenterer The Guardian nyheten om det oppsiktsvekkende funnet som får zoologer over hele verden til ta fram de store superlativene om hvor stort dette er.

BEGEISTRET: Zoolog Petter Bøckman synes det er stort at man har funnet et hjuldyr som er live etter 24.000 år. Her er det fossilet av en kvelerslange han studerer. Foto: Marte Vike Arnesen

– Ja, dette er virkelig oppsiktsvekkende. Når vann fryser til iskrystaller blir celler i levende vesener punktert. Dette mikroskopiske dyret som er uten ryggrad, har klart å unngå dette. Det er rett og slett ganske utrolig. Vanligvis vil slike dyr leve i en uke under slike ugjestmilde forhold. Derfor er det hatten av for det lille hjuldyret, sier Petter Bøckman.

Den norske zoologen sier at når temperaturen er så lav som i den sibirske permafrosten så kan normalt dyr ikke utføre livsprosessene sine.

– Men her har det mikroskopiske dyret på størrelse med et støvkorn klart å overleve i 24.000 år. Helt klart en kjempesensasjon, spesielt for folk i min bransje, sier zoologen.

– Har det noen funksjon for oss?

– Jada, det holder seg i live ved å filtrere vannet rundt seg, sier Bøckman.

The Guardian skriver at dette hjuldyret som det heter på norsk, kan han ligget gjemt under et pelskledd nesehorn, veldig populært for en del tusen år siden. Tidligere har man funnet mikroskopiske dyr som har kan overleve i rundt hundre år etter å ha vært nedfrosset.

Matthew Cobb er professor i zoologi ved Universitetet i Manchester, mener at det mest spektakulære ved funnet er at det kan være mange slags dyr som våkner til live nå permafrosten reduseres som en følge av en global oppvarming, skriver The Guardian.