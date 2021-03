USA: 90 prosent av voksne kvalifisert for vaksine innen 19. april

I en tale til folket mandag, lover USAs president Joe Biden at 90 prosent av alle voksne i landet skal ha fått tilbud om vaksine innen 19. april. Samtidig advarer han om at det nå er «dødelig alvor».

Det vil si at 90 prosent av de som er eldre enn 18 år, vil ha fått tilbud om coronavaksine tre uker fra i dag. Løftet kommer Biden med på en pressekonferanse mandag kveld

Han håper alle som får tilbud tar sin dose.

– Hvis du ikke har tatt din dose ennå, ta den denne uken. Vær så snill, dette er ikke politikk. Vi må ta dette viruset seriøst, sier Biden til de som allerede har blitt tilbudt vaksinen.

– Dødelig alvor

Videre viser Biden til at 75 prosent av amerikanere over 65 år er blitt vaksinert.

– Det utgjør mange besteforeldre som nå trygt kan klemme sine barnebarn, sier han. Samtidig er den amerikanske presidenten klar på at situasjonen fremdeles er alvorlig i landet.

– Dette er dødelig alvor, vi kan se at virussituasjonen blir verre og ikke bedre, sier Biden. Han beskriver situasjonen som et kappløp som gjelder liv og død.

– Noe av den uforsvarlige oppførselen vi har sett på TV den siste tiden, betyr at det kommer flere tilfeller i tiden fremover, fortsetter han,

Biden sier videre at de forventer mange nye tilfeller i ukene fremover, og at de venter på vaksinene.

– Det er tid for å gjøre enda mer, det er på tide, sier han til amerikanerne.

Forrige uke døde over 68.000 amerikanere av viruset, viser VGs oversikt.

Bekymret helsetopp

Samme kveld som Bidens tale til folket, har USAs smitteverndirektør Rochelle Walensky kommet med en egen advarsel. Hun satt med en følelse av en «nært forestående katastrofe».

– Vi har så mye å se frem til og så mye potensial. Vi har så stor grunn til håp, men akkurat nå er jeg redd, understreket CDC-direktøren.

Landet har kommet seg gjennom en tredje bølge av smitte, men Walensky var bekymret for at syvdagerssnittet i landet stiger både for smittetilfeller og dødsfall.

Til tross for de høye smittetallene, pågår den såkalte «spring break»-festen flere steder i landet. I Florida blir nesten 5000 smittet hver dag. Likevel strømmer ungdommer til fester på blant annet Miami Beach.

Disse festen antas å være noe av det Joe Biden beskriver som hensynsløs oppførsel han har sett på TV.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev VG at Joe Biden lovet at 90 prosent av alle voksne i landet vil få tilbud om vaksine innen 19. november. Riktig dato er 19. april. Dette ble endret klokken 29.02.2021, klokken 21.02.