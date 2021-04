PAPIRDUO: Hesten Russel og David Marriott. Foto: David Marriott via AP / NTB

Ble stjerner fra karantenehotell: − Surrealistisk

SYDNEY (VG) David Marriott og «hesten» Russel går sin seiersgang på nettet fra sitt karantenehotell.

Av Knut Arne Hansen

– Det er helt latterlig egentlig. Dette har fått sitt eget liv på internett. Det er helt merkelig og rart. Jeg føler meg som verdens mest kjente person. Det er helt surrealistisk, forteller han til VG.

De siste 14 dagene har David Marriott fra London sittet i karantene i den australske byen Brisbane. Briten har de siste drøye 30 årene bodd i Australia, og er bosatt i storbyen Sydney.

– Det startet med at jeg fikk en papirpose med snacks da jeg ankom karantenehotellet. Så fikk jeg lunsj og middag fra samme type poser. De er av ganske god kvalitet, så jeg tok vare på dem. I tillegg fikk jeg plastbestikk jeg ikke brukte, ettersom det var bestikk og så videre på rommet. En dag fikk jeg en poke bowl, da jeg hadde spist det, så jeg at den hadde perfekt form til hodet mitt, og tenkte at jeg hadde en hatt.

Slik ble papircowboyen født. Han fant frem en saks, tape og lim, og satte i gang med resten av antrekket.

– Da jeg tok det første bildet og la det ut på sosiale medier, og skrev at papircowboyen kommer, fikk jeg veldig god respons.

Han forklarer at ideen kommer fra en gammel britisk vits. «Har du hørt om papircowboyene? De ble tatt og hengt for at de raslet». Rasle – rustling på engelsk, derav navnet Russell.

– Men en cowboy trenger en hest. Det var en utfordring, men jeg fant et strykebrett på rommet og brukte en skrivebordslampe som hode, forteller Marriott, som jobber som art director for TV-reklamer.

Etter hvert begynte han å poste bildene i forskjellige grupper på Facebook, og responsen var enorm.

– Folk sitter på rommene sine og har ikke noe å gjøre. Dette traff kanskje noe, skapte litt glede.

Glede har det også skapt for de ansatte på karantenehotellet, som blant annet har blitt spurt om de kan ta med Russell på luftetur, ettersom Marriott selv ikke får forlate hotellrommet.

Han har også postet flere videoer for å vise hvordan hesten ble til, men også spilt inn små filmscener – se klippene her.

Før han visste ordet av det tok BBC, australske medier, nyhetsbyrået AP og flere andre kontakt.

Marriott forteller at han ikke har tjent en eneste krone på bildene, og det har han heller ikke tenkt til. For i all hovedsak dreier dette seg om noe helt annet enn å bli kjent.

– Jeg reiste til London for å være med i min fars begravelse, forklarer han.

Derfor havnet han på vei hjem til Australia i karantenehotell.

– Jeg gjorde dette for å glede moren min og familien. Jeg snakker med dem på Zoom hver dag, å se moren min, som akkurat har mistet sin ektemann, smile, det er min største motivasjon.

Foto: David Marriott / David Marriott

Midnatt fredag lokal tid har Marriott «sonet» ferdig karanteneplikten.

– Da pakker jeg sammen hesten, og drar tilbake til livet mitt. Til kona. Til den virkelige verden. Det blir et sjokk det også, sier han og ler.

– Det blir noe annet. Kona er litt bekymret for at jeg skal bli en superstjerne, men jeg vil fortsatt være den samme idioten jeg alltid har vært, legger han til.

– Hva med Russell?

– Han blir med meg til kontoret mitt. Han har blitt kjent nå, så forhåpentligvis kan hans eventyr fortsette. Vi er mange kreative personer i kontorlandskapet jeg jobber i, men nå får vi ikke forlenget leiekontrakten fordi eierne ønsker å bygge leiligheter der. Kanskje Russell kan hjelpe oss å få litt blest rundt det, og hjelpe oss.

– Jeg har også et håp om at han kan bli et slags symbol for resirkulering. Russell vil uansett ri igjen, avslutter han.