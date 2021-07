PÅ JAKT: Delta-smitten sprer seg. Er du ikke vaksinert i Israel nå, kommer du til å få høre det. Foto: Harald Henden, VG

Vaksinekampen mot delta: − Vi vil finne deg

JERUSALEM (VG) Israelske myndigheter er ikke redde for å bli innpåslitne hvis du ikke vil ta vaksinen.

– Vi vil finne deg. Vi vil ringe deg igjen og igjen og igjen, til du ber oss slutte å ringe, sier myndighetsdirektør Ido Hadari ved helsefondet Maccabi i Israel til VG.

I israelsk ånd forteller han om taktikk og strategi mens han tar oss med ut fra vaksinasjonsrommene og inn på kontoret sitt ved Maccabis hovedkvarter.

60 prosent av alle israelere er nå fullvaksinerte. Tallet er enda høyere for de over 30 år.

Med smittetall på høyde med mars, er det igjen et kappløp mellom viruset og vaksinen. Søndag kom regjeringen med nye tiltak. Men kanskje det viktigste tiltaket:

Det haster å få vaksinert de 200.000 israelere over 50 år som ikke er fullvaksinert. I tillegg er det rundt 400.000 mellom 12–19 år som kan vente seg en telefon fra et av landets helsefond de nærmeste dagene.

Lokker med fristelser

Israel har et offentlig helsevesen, der alle innbyggere hører til en av fire helsefond. Fondet har ansvaret for deg gjennom hele livet, og har gode digitale journaler over hver pasient. Dermed har fondene vært helt sentrale i å få til en effektiv vaksineutrulling.

Maccabi er det nest største og er store i spesielt ultraortodokse miljøer. Derfor har de satt inn støtet for å få vaksinert både denne og andre grupper der vaksineoppslutningen har vært laber.

TEL AVIV: Mens ultraortodokse holder seg unna TV-skjermer, strømmet telavivske israelere til Hilton Beach for å se EM-finalen. Alle som vil, er nå fullvaksinert. Foto: Harald Henden, VG

Hadari leter opp bilder på Whatsapp-en sin for å finne pizzaene de lokket de ultraortodokse med.

«Special treats», som han kaller det.

De ultraortodokse jødene lever i tråd med det sin leder – rabbineren – sier, og ikke myndighetene. De frykter at vaksinen ville gjøre deg ufruktbar – og å føde barn er viktig for den ultraortodokse tro. 10–12 barn er ikke uvanlig.

Og barnevogner er det nok av i de smale gatene i Mea Shearim i Jerusalem. Solen har varmet opp strøket til 35 grader denne ettermiddagen. En mann med svart frakk, hatt og sidelokker kommer ut av en forretning med en blå plastpose.

MEA SHEARIM: Delta-smitten øker på. Heller ikke de ultraortodokse i den hellige byen slipper unna når israelske myndigheter starter jakten på uvaksinerte. Foto: Harald Henden, VG

Her bor Haredi-jødene i et insulært samfunn, lukket for omverdenen. Her har de egne skoler, leger og forretninger. De slipper den obligatoriske militærtjenesten og de fleste lever med enkle kår med trygd fra staten.

En ambulansebil for de ultraortodokse snirkler seg oppsiktsvekkende rolig frem i gågatene. De fleste beveger seg mot synagogen i midten av hovedgaten. Hverdagen her sentreres rundt bønn og lesing av mosebøkene.

En av dem er en kvinne i svarte tights, genser og T-skjorte over. På hodet har hun en halvlang, brun parykk. Gifte ultraortodokse kvinner bruker enten skaut, hatt, eller parykk – håret skal ikke vises. Under er hodet barbert. Som de fleste andre kvinner i gaten triller hun en barnevogn.

Mange hatt corona

MEA SHEARIM: Midt i Jerusalem lever ultraortodokse uforstyrret fra omverdenen. Men vaksine må de ta. Foto: Harald Henden, VG

24 prosent av ultraortodokse har hatt corona, fordi de ikke fulgte statens retningslinjer. Men myndighetene tror det egentlige tallet er langt høyere, fordi de fleste ikke lar seg teste før de blir så syke at de må på sykehus. Sånn sett er immuniteten i disse miljøene høy selv uten vaksine – som halvparten av de ultraortodokse nå har tatt, ifølge tall VG har fått fra Sheba-sykehuset i Tel Aviv.

Totalt i Israel er ti prosent immune etter å ha hatt infeksjonen.

Trenger hjelp fra rabbiene

Selv om vaksineopptaket har blitt bedre her nå, var det svært krevende i starten, forteller Hadari:

– Hvis rabbien sier nei, har vi et problem. Sier de ingenting er det midt mellom. Men vi, og departementet gjorde en stor jobb med å få rabbiene til å signere på brev der de sier at de skal vaksineres. Det hjalp.

– Hjelper det med pizza og andre lokkemidler hvis de ikke ønsker vaksinen av religiøse grunner?

– Hvis noen ikke vil gjøre det for religiøse, vil ikke pizza ha noe å si. Men for flere handler det om at de ikke finner tiden til å gjøre det.

Maccabi skjønte at de ultraortodokse måtte møtes der de bor. Store haller ble satt opp i områdene, med gratis parkering og lekesone til de mange barna.

– Menn ville at menn skulle vaksinere dem, ikke kvinner. Når man er 22 og allerede har tre barn, da må det kreative løsninger til.

PFIZER: I motsetning til Norge, er det ikke mangel på vaksiner som er problemet. Det er armer å sette dem i. Foto: Harald Henden, VG

Også andre land prøver det samme – USA har fristet med skolestipender, Storbritannia med EM-finalebilletter. Andre land prøver med pisken i stedet: I Frankrike må du fra august vise frem en negativ PCR-test for å kunne gå på restaurant og kjøpesenter. Omtrent samtidig meldte 900.000 franskmenn seg opp for å få vaksinen.

Skreddersyr budskapet

Men i Israel har de gått mer individuelt til verks. Her må hver melding spisses ut fra mottageren, forteller han. For her lever et sammensurium av etniske og religiøse grupper sammen. Veiskiltene kan leses på både hebraisk, arabisk og engelsk.

Derfor har Maccabi skreddersydd reklameplakater på fem språk. Blant annet bruker ultraortodokse en annen form for hebraisk.

– Det er noen ord det ikke er lov å si, for eksempel en gravid kvinne. Vi får heller ikke putte kvinner på reklameplakater eller i aviser. Så vi må være varsomme. Det er bedre å ha en mannlig lege på plakaten, ikke en kvinne. Det er enda bedre å ha en rabbi som snakker med en lege og så videre.

Spiller på samvittighet

STRATEGIKER: Myndighetsdirektør Ido Hadari i helsefondet Maccabi forteller om taktikken de bruker for å få satt de utallige Pfizer-dosene de har tilgjengelig. Foto: Harald Henden, VG

Men det er ikke bare denne gruppen og arabiske miljøer som måtte lokkes til vaksinebåsene. Maccabi-sjefen tror det for flere handlet om at de ikke fikk summet seg til det.

Først tikket det inn en tekstmelding, med beskjed om at det er viktig for dine nærmeste at du vaksinerte seg.

– Svarte du ikke på den, ble du ringt opp. Tok du ikke telefonen, ba de legen å ringe.

De er heller ikke redde for å spille på samvittigheten:

– Vi forteller folk at vi sparte to doser for deg – kom og bruk dem så vi slipper å kaste dem. Da føler de seg ukomfortable. Vi må treffe folk med både logikk og følelser, forteller han.

FORNØYD: Ido Hadari mener strategien har lyktes. Men med deltasmitten som øker, har de fortsatt en jobb å gjøre. Foto: Harald Henden, VG

– Hvordan kan dere vite at folk ikke føler seg presset til å gjøre noe de ikke vil?

– Hvis de ikke vil ha flere tekstmeldinger, kan de av-abonnere, eller be oss ikke ringe igjen. Men de fleste reaksjonene er positive, og fører til at vi setter opp en time.

– Det er som med alt, du må ha en motivasjon.