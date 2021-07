SAMMENSTØT: Bilder fra hovedstaden Paris viser sammenstøt mellom demonstranter og politi, hvor flere har tatt på seg gassmasker. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Kraftige sammenstøt i Paris – demonstrerer mot obligatorisk coronapass

Frankrike har vedtatt en omstridt helselov som innfører obligatorisk coronapass for å gå på restaurant, bar og kafé. Nå protesterer franskmennene tredje helgen på rad.

Av Thea Rosef

Lørdag er det ventet at mer enn 150.000 demonstranter vil ta til gatene landet over for å protestere mot obligatoriske coronapass, skriver France24.

Bilder fra hovedstaden Paris viser kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi, hvor det blir brukt tåregass. Flere har tatt på seg gassmasker.

På plakater står det blant annet skrevet: «Nei til coronapass og antisosiale reformer» og «Frihet».

Filmer fra byen viser folk som blir båret bort av politiet. Flere gule vester vises i de stappfulle gatene.

Den franske nasjonalforsamlingen vedtok loven som innfører obligatorisk coronapass for å gå på restaurant, bar og kafé natt til mandag, etter flere dager med heftig debatt.

Loven, som skal tre i kraft i begynnelsen av august, og er blitt møtt med store protester i Frankrike.

Det er satt inn mer enn 3000 politifolk for å sikre områdene rundt hovedstaden under demonstrasjonene lørdag, som er planlagt i mer enn 150 franske byer, skriver France24.

Sykepleieren Hager Amuer (37) deltar i demonstrasjonen lørdag. Hun sier til AP at hun har sluttet i jobben sin, og anklager myndigheten for å bruke en form for utpressing.

Loven gjør det nemlig obligatorisk for helsepersonell å vaksineres mot covid-19 før 15. september, ellers risikerer de å bli suspendert.

– Jeg synes ikke vi må bli fortalt hva vi skal gjøre, sier hun til nyhetsbyrået, og legger til at hun mener helsearbeidere ble dårlig behandlet under den første bølgen.

– Og nå plutselig blir vi fortalt at om vi ikke vaksinerer oss, er det vår feil at folk blir smittet. Jeg synes det er kvalmende.

Fordømmer volden

Forrige helg tok 161.000 demonstranter til gatene over hele landet, ifølge myndighetene. 11.000 av disse demonstrerte i Paris, der politiet brukte vannkanoner og tåregass for å bryte opp protestene.

71 personer ble arrestert, 24 av dem i hovedstaden, ifølge innenriksdepartementet.

– Jeg fordømmer på det sterkeste den voldelige oppførselen mot noen politifolk og journalister, skrev innenriksminister Gérald Darmanin på Twitter.

Motstanderne av loven er en sammensatt gruppe av folk fra ytre høyre til ytre venstre. Noen er hardbarkede vaksineskeptikere, mens andre mener loven er et angrep på deres personlige frihet fordi den vil gjøre det vanskelig å leve normalt uten coronavaksinen.

Da Macron annonserte den nye loven for to uker siden, booket 900.000 franskmenn vaksineavtale – en absolutt rekord, ifølge den medisinske plattformen Doctolib.

