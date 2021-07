En studie som ble publisert fredag, viser at svært mange – 49,7 prosent – av dem som ble innlagt på sykehus med covid-19, hadde minst én komplikasjon i etterkant. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB

Studie: Komplikasjoner hos en av to coronapasienter

Så mange som annenhver pasient som er innlagt med alvorlig covid-19-sykdom, utvikler andre helseplager og komplikasjoner, ifølge en omfattende britisk studie.

Av NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Data fra mer enn 70.000 coronapasienter ved over 300 sykehus i Storbritannia er gjennomgått i studien.

Den vanligste helsekomplikasjonen var problemer med nyrene og lungene, men det ble i stor grad også rapportert om nevrologiske plager og hjerteproblemer.

Komplikasjonene var utbredt også hos unge personer uten tidligere helseproblemer. I alt 27 prosent av pasienter mellom 19 og 29 år og 37 prosent mellom 30 og 39 år opplevde minst én komplikasjon etter å ha vært innlagt med covid-19.

Bryter med etablerte forestillinger

Forskerne bak studien, som er publisert i medisintidsskriftet The Lancet , sier studien bør være en vekker for beslutningstakere om langtidsplagene alvorlig syke coronapasienter har.

– Funnene strider med den nåværende forestillingen om at covid-19 bare er farlig for mennesker med en underliggende sykdom og eldre, sier hovedforfatter, professor Calum Semple ved University of Liverpool.

– Sykdommens alvorlighetsgrad ved innleggelse er en indikator for komplikasjoner selv hos yngre voksne, så forebygging av komplikasjoner krever en primær forebyggingsstrategi, noe som betyr vaksinering, understreket Semple.

Ikke «long covid»

Funnene viser videre at komplikasjonene var mer utbredte hos menn enn hos kvinner.

Ett av de viktigste funnene er at 27 prosent av pasientene i mindre grad var i stand til å ta vare på seg selv etter å ha blitt utskrevet fra sykehus, uansett alder, kjønn og etnisitet.

Forskerne sier komplikasjonene som ble registrert, er noe annet enn det som omtales som «long covid», der pasienter har symptomer direkte knyttet til sykdommen i flere uker og ofte måneder etter infeksjon.

Varsel til myndighetene

De oppfordrer til langsiktig overvåking av helseproblemene hos coronapasienter og påpeker at myndighetene bør være forberedt på å utarbeide spesialisert oppfølging av overlevende.

– Det er viktig at med den høye risikoen for komplikasjoner og innvirkningen dette har på mennesker, at komplikasjoner knyttet til covid-19 – ikke bare død – blir vurdert når man tar beslutninger om hvordan man best kan takle pandemien, sier medforfatter Aya Riad ved University of Edinburgh.

– Å kun fokusere på dødsfallene knyttet til covid-19 vil sannsynligvis undervurdere den reelle innvirkningen, særlig hos yngre mennesker som det er mer sannsynlig at overlever alvorlig coronasykdom.