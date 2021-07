BESLAG: Deler av de ulovlige plantene som ble beslaglagt i Antelope Valley. Foto: Skjermdump fra Los Angeles County Sheriff’s Department

Ulovlig cannabis truer Californias økosystem

Foruten koblinger til grov kriminalitet, truer Californias ulovlige marihuanaavlinger miljøet, dyrene og innbyggerne, ifølge myndighetene.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Sheriffen i Los Angeles County, Alex Villanueva, holdt onsdag en pressekonferanse om den største aksjonen i politidistriktets historie.

Cannabis til ni milliarder

Over en periode på ti dager i Antelope Valley arresterte de 131 personer, beslagla 33 skytevåpen, 65 kjøretøy, rundt 28.000 dollar i kontanter, rundt 375.000 cannabisplanter og over 15 tonn høstet marihuana, ifølge politiet.

ULOVLIGE MARIHUANAFELT: Over 500 slike i Antelope Valley ble avslørt ved overflyging i 2021. Foto: Skjermdump fra Los Angeles County Sheriff’s Department/KFI

Gateverdien på de beslaglagte plantene er anslått til 1,193 milliarder dollar, eller rundt ni milliarder norske kroner.

Hva er cannabis? Ifølge Store medisinske leksikon er cannabis et fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp , Cannabis sativa, variant indica.

Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana hasjisj (hasj), hasjolje og andre cannabispreparater:

Marihuana er tørkede blader og blomstertopper av cannabisplanten

Hasj er en betegnelse på det narkotiske stoffet hasjisj som består av harpiks og pressede blomster.

Cannabisolje eller hasjolje er en type ekstrakt som fremstilles fra cannabisplantens plantesaft/harpiks gjennom en kjemisk prosess. Kilde: Store medisinske leksikon Vis mer

De ødela også 30 ulovlige dyrkingssteder, reddet 180 dyr og foretok 19 arrestasjoner knyttet til vanntyveri.

– Vi ønsker å sende en klar melding til alle karteller og alle som opererer ulovlig i ørkenen: «Deres dager er talte og vi kommer for å ta dere.» sa Villanueva på pressekonferansen.

PRESSEKONFERANSE: F.v: Medlem av Representantenes hus, Mike Garcia, Lancaster-ordfører R. Rex Parris, inspektør Kathryn Barger og sheriff Alex Villanueva samlet på onsdag. Foto: Damian Dovarganes / AP

Han opplyser at minst tre drapsofre koblet til virksomheten er funnet i området siden juli 2020. Væpnede trusler mot lokalbefolkningen har også økt.

Miljøtrussel

I tillegg til dette, kommer trusselen mot miljøet. California har som kjent hatt ekstrem tørke og vannmangel i år, og cannabisanlegg krever enorme vannmengder.

– Folk flest i California ville blitt sjokkert og skuffet over vannmengden disse uautoriserte ulovlige anleggene bruker. Etter våre beregninger krever den illegale dyrkingen i Los Angeles, Riverside og San Bernardino 20,4 millioner liter vann hver eneste dag, sier spesialagent Curt Falling ved narkotikapolitiet DEA.

BESLAG: 33 skytevåpen ble beslaglagt i aksjonen. Foto: Skjermdump fra Los Angeles County Sheriff’s Department

Myndighetene oppgir at de også fant mye søppel og to døde bjørner i områdene rundt de ulovlige anleggene. De mener dyrenes død kan henge sammen med bruk av forbudte plantevernmidler og kunstgjødsel.

«Trusselen mot miljøet og dyrelivet kan vi ikke engang begynne å regne ut.» skriver politiet i en oppsummering.

Truer vannforsyningene

Vanntyveriene foregår i et urovekkende tempo og truer vannforsyningen til innbyggerne i den østlige delen av Antelope Valley.

«Tyveriene skjer fra brannhydranter og ulovlige brønner som blir drillet ved anleggene.» skriver politiet.

Klikk for å aktivere kartet

Aksjonen som startet 8. juni involverte 400 ansatte i flere regionale og føderale etater, blant annet nasjonalgarden og viltvoktere foruten politi fra Los Angeles, Kern, Riverside, San Bernardino og Ventura.

Myndighetene fortalte at de via overflyginger oppdaget 150 ulovlige anlegg i begynnelsen av 2020. I år økte antallet til over 500.

Inspektør i Los Angeles County, Kathryn Berger, sa på pressekonferansen at den ulovlige dyrkingen også fører med seg vanntyveri, menneskehandel, forurensning og sikkerhetsrisiko.

I California har rekreasjonell cannabisbruk vært tillat siden 2018, men likevel har antallet ulovlige anlegg økt i delstaten, ifølge CBS.

De skriver at anleggene også blir større: I snitt er det 15 drivhus på hvert sted i år, mot åtte per sted i 2020.