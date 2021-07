14. juli opplever Tyskland marerittet. Store mengder vann oversvømmer flere tettsteder, river med hus og krever menneskeliv. Fra en bro kan Sara (23) se hvordan innbyggerne i byen Altenahr desperat blinker etter hjelp med lommelykter. Gjennom natten hører hun skrikene deres. Moren, lillesøsteren og niesen er fanget i hjemmet. Det eneste Sara kan gjøre, er å vente.

Saras skrekknatt

Regnet hamrer mot ruten idet Sara (23) kjører på veien hjem fra Köln. Sent på ettermiddagen, onsdag 15. juli, regner det mer enn normalt. Turen hjem tar to timer i stedet for de vanlige 45 minuttene.

Ahrweiler-dirstriktet har iverksatt det høyeste beredskapsnivået. De varsler at det er overhengende risiko for at elven Ahr svømmer over og forårsaker flom. Vannstanden er allerede rekordhøy, og nå bare fortsetter den å øke.

Sara snakker med moren, som er bekymret. Faren Mehmet har prøvd å roe henne ned – flomvarslene har jo kommet før også.

Han har bestemt seg for å bli på jobb på familiehotellet, en halvtimes kjøretur hjemmefra.

– Dette går bra, sier han.

Sara er enig med faren: Dette er nok ikke noe å bekymre seg for.

Sara parkerer bilen utenfor det hvite huset hvor familien har bodd i fire år. Der møter hun moren og onkelen i døren.

De er tomme for mat. Moren vil dra og handle – i tilfelle de skulle bli værfaste. Sammen kjører de til nærmeste butikk, mens søsteren på 13 år og niesen på ni år blir igjen alene hjemme.

Så begynner det å styrtregne. Sara har aldri sett noe lignende.

Nærbutikken holder stengt. De ansatte har evakuert på grunn av flomfaren.

Moren begynner å bli engstelig for barna som er alene hjemme. Hun insisterer på å bli sluppet av, og løper bort til huset mens vannet fosser ned.

Det når henne allerede til over anklene.

Vindusviskerne på bilen forsøker forgjeves å skyve unna regnet idet Sara og onkelen kjører videre til neste butikk. De store regndråpene treffer bakken så hardt at det spruter opp fra veien.

Butikken er åpen, men personalet har evakuert. Sara og onkelen plukker det de trenger og kjører hjem igjen.

Regnvannet har ikke lenger noe sted å renne. Selv om bilen er høy, kommer de seg knapt fremover på veien til huset. Sara tenker at det må være minst en halvmeter vann på veien - trolig mer.

Naboer langs veien vinker desperat til Sara og onkelen i bilen for å advare:

«Snu!»

De innser at de ikke vil komme frem. Det er for farlig å bli i bilen i Kreuzberg og Altenahr.

Med en klump i magen kjører de opp i høyden, før de kommer seg ned til broen med utsikt over Altenahr. Bekymringen for moren, søsteren og niesen blir stadig større.

Også i andre tyske tettsteder fylles gatene med vann.

Sara står på broen med onkelen og ser vannet ta stadig mer terreng. Det går fort nå - og det regner fortsatt med like stor kraft.

De ser akkurat ikke bort til Kreuzberg, der familien nå har søkt tilflukt i andre etasje. Hele første etasje står under vann, forteller moren på telefon.

De er redde. Både moren og barna gråter.

Drivstoff fra bilene som ble revet med av strømningene, har farget vannet rødt. Den kvalmende lukten av bensin og våt jord har trengt gjennom hele familiehjemmet.

– Hvis vi sovner her, kommer vi ikke til å våkne igjen, sier moren på telefon.

Så blir kontakten brutt.

Strømmen har gått, det er ingen telefondekning og tunnelen er mørklagt.

Sara ser ut over tettstedet. Det ser ut som hele havet finner veien hit, tenker hun.

Hun tar frem mobilen og filmer utover Altenahr.

Sara aner ingenting om skadene på hjemmet – eller om moren, lillesøsteren og niesen på ni år vil klare seg. Hun kommer ikke gjennom på telefon.

Klokken 22 slutter det å regne. Vannet trekker seg sakte tilbake, mens en skremmende stillhet legger seg over tettstedet.

Hvor mange har overlevd der nede?

Sara og onkelen står på broen og ser på ødeleggelsene i Altenahr. Hun har ringt nødetatene flere ganger. De forsikrer seg om at de er på vei. Men ingen kommer.

De ser flere som har klatret opp på hustakene og blinker desperat etter hjelp med lommelykter. To biler lyser opp en liten del av veien, som står igjen som en slags øy, omringet av elven.

Gjennom natten hører de skrikene fra tettstedet.

Med jevne mellomrom hører de noe som faller i vannet. De vet ikke om det er deler av bygninger, trær eller mennesker.

En far, som er på vei hjem fra jobb, bryter ut i gråt på broen. «Familien min er der», gjentar han fortvilet. En bestefar venter nervøst på å høre fra familien.

Redningsmannskaper med båter og kjøretøy kommer til broen i løpet av natten. Men heller ikke de vil ta seg inn til Altenahr.

– Vi vil ikke overleve om vi går inn nå, sier de til Sara.

Det eneste de kan gjøre, er å vente sammen på broen.

Sara og onkelen innser at de er i ferd med å gå tom for bensin. Vannstanden er ennå så høy at det er livstruende å ta seg inn i tettstedet.

De bestemmer seg for kjøre til nærmeste bensinstasjon, for å sikre at de kan evakuere familien når vannstanden tillater det. Men de får beskjed om at all drivstoff i en radius på 30 kilometer er forbeholdt redningstjenestene, som kjører skytteltrafikk mellom de flomrammede tettstedene.

De kjører en drøy halvtime til byen Bonn, der de omsider får fylt opp tanken. Men mens de er i byen, setter politiet opp veisperringer. Skadene på veiene er for store til at de kan kjøre tilbake til Altenahr, får de beskjed om.

Men for Sara og onkelen er risikoen ubetydelig.

De må komme seg inn til huset . De må få ut familien.

Bildene av flommen i Altenahr begynner å spre seg i sosiale medier.

Like før klokken 06 kommer de seg tilbake på broen. Det begynner å bli lyst ute og ødeleggelsene kommer ordentlig til syne for første gang.

Store mengder brunt flomvann har tatt over det historiske tettstedet. Vannet står til taket på husene og enkelte hus ligger fullstendig under vann, eller blitt revet bort av vannmassene.

Onkelen vil gjøre et forsøk på å ta seg inn til Saras hjem. Militæret følger like etter.

Han kommer seg gjennom tunnelen og inn i Altenahr. Men vannstanden er fortsatt for høy og strømningene er for sterke. Han må snu.

Over dem flyr helikoptrene med evakuerte.

Det er over tolv timer siden Sara og onkelen sist hørte fra moren, søsteren og niesen. Redningshelikoptrene flyr over Altenahr og henter folk på hustak.

I løpet av de siste timene har vannet trukket seg såpass mye tilbake, at de vil gjøre et nytt forsøk på å ta seg inn. Onkelen først, Sara etter.

Brannmannskapene på stedet forsøker å stoppe henne. Det er for mye vann i veiene og strømningene er for sterke.

– Jeg skal til familien min.

Hun får lov å gå inn og hjelper selv redningsmannskapene med å ta seg frem.

Sara filmer veien inn til huset.

Sara og onkelen løper til huset i vannet som når dem over knærne. Joggeskoene er for lengst søkkvåte.

Innbyggerne har satt opp treplanker og stiger i hagene for å gå over vannet og gjørmen. Gatene er enten for ødelagte, oversvømt eller farlige til å gå i.

Sara ser flere hus som har rast eller veltet, mens campingvogner og biler flyter forbi i Ahr.

Bygningen ved siden av familiehjemmet har havnet oppned. For å ta seg frem til huset, må Sara og onkelen krabbe gjennom en liten åpning og dukke nærmest fullstending under vann. Men det gjør ikke noe. De skal frem.

Sara kan puste lettet ut. Hjemmet står fortsatt. Familien lever.

Moren forteller at barna har rukket å sove i noen timer, med vinterjakkene på. Vinduene har stått åpne hele natten i forsøk på å drive ut lukten av drivstoff.

Moren forteller Sara at hun vekket barna hvert 20. minutt for å forsikre seg om at de fortsatt var i live.

Saras mor, lillesøster og niese er de første som forlater Kreuzberg. De blir tatt imot av Saras far, som har vært på jobb på hotellet gjennom natten.

Sara og onkelen blir igjen.

Synet som møter dem i huset er overveldende. Sara klarer ikke å holde tårene tilbake.

Merkene på veggen viser hvor høyt vannet sto på soverommet. Alt som ikke ble reddet opp før vannet tok seg inn, er ødelagt eller skylt bort.

Flomvannet har satt tydelige spor i hele første etasje av huset. Glass er knust, møbler er blitt slengt rundt og kjøkkenet og badet er totalskadet.

Saras soverom er ugjenkjennelig. Hun gråter - hun vil og tør ikke å se mer av hjemmet.

Sara sitter på terrassen på familiens hotell Parc Fermé like ved Nürburgring. Hun er daglig leder i familiebedriften og har ett år igjen av mastergraden i International Business ved universitetet i Köln.

Vanligvis fylles hotellet av motorsportentusiaster. Veggene er pyntet med bilder Formel 1-førere og -løp fra de siste tiårene. Men nå fungerer hotellet som tilfluktsted for de som har mistet sine hjem i flommen.

Hotellet huser flere enn 40 flomevakuerte. Sara og familien er selv blant dem.

Foreløpig har de ikke fått kontakt med forsikringsselskapet. De vet heller ikke om de må fortsette å betale for bilene de leaser, som nå er ødelagt av flommen.

Fire dager etter flommen skal Sara reise tilbake for siste gang. For faren Mehmet blir det for mye. Han makter ikke å dra tilbake til huset han kjøpe for fire år siden.

– De har jobbet hardt hele livet for å få råd. Det var det første huset de kjøpte, forteller Sara.

Men det er viktig å få ut alle verdisakene som ennå er mulig å redde. Familien er blitt advart om bander som kjører rundt i de flomrammede områdene og raner evakuerte hus, eller hus som står tomme etter eierne ble tatt av vannet.

– Gullsmeden i Altenahr er tømt, forteller Sara.

I Ahrweiler-distriktet, der hardt rammede Altenahr ligger, er det én uke etter flommen funnet 128 omkomne. Flere hundre ble skadet og 155 personer er fortsatt savnet, ifølge TV-kanalen Südwestrundfunk.

Dødstallet er ventet å stige de kommende dagene.

Visepresident i den tyske sivilforsvarsorganisasjonen Sabine Lackner opplyser at sannsynligheten for å finne overlevende nå er svært liten.

– Vi leter etter savnede, for eksempel når vi rydder veier eller tømmer kjellere for vann, sier hun onsdag.

Redningsmannskapene har fått tilbud om psykologhjelp.

Klimaforskere varsler at klimaendringene vil føre til mer ekstremregn og styrtregn fremover. Forskningen viser at det allerede er en sterk økning i ekstremregn i områder med mye regn fra før.

Sara forteller om en liten flyplass for småfly Bad Neuenahr i Ahrweiler, der redningsmannskapene samler de omkomne for identifisering.

– Jeg har heldigvis ikke trengt å dra dit. Men jeg snakket med faren til venninnen min som måtte se på fem lik. Det var alle eldre mennesker, men ingen han kjente, forteller hun.

Coronapandemien har i over ett år preget hotelldriften. Siden mars i fjor har hotellet holdt åpen i knapt tre måneder.

Familien har fått noe coronakompensasjon, men det er ikke nok. De vet at de evakuerte ikke kan bo på hotellet i flere uker heller. Familien må tjene penger på noe.

– Nå må vi ta ting dag for dag. Eller time for time, sier Sara.

Familien vil fortsette hotelldriften. Men ingen vil flytte tilbake til Kreuzberg i Altenahr.

De vil lete etter en ny bolig i høyden.

