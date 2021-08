STRENGT: Gjester på et utested på Ibiza sommeren 2020. Nå er det forbudt å møtes på tvers av husstander mellom klokken 01.00 og 06.00 på ferieøya. Foto: JAIME REINA / AFP

Vil avdekke ulovlig festing - rekrutterer fest-infiltratører

Politiet på Ibiza går langt for å avdekke ulovlig festing, og nå forsøker de å rekruttere personer til å infiltrere festmiljøene.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

I begynnelsen av juli kunne ferieparadiset Ibiza igjen ta imot turister, da de lettet på innreiserestriksjonene til øya.

I ukene som fulgte fikk øya en smitteoppblomstring, og myndighetene tar drastiske grep for å få kontroll på situasjonen.

De skal infiltrere partymiljøene i ferieparadiset.

Ifølge The Guardian er lokale myndigheter i kontakt med et firma som skal rekruttere «utlendinger mellom 30 og 40 år» som skal gå undercover på fest.

Siden slutten av juli har det nemlig ikke vært lov å treffes på tvers av husstander i tidsrommet mellom klokken 01.00 og 06.00 på natten, men ifølge politiet arrangeres det mange fester i private hjem.

– Må lete etter hjelp utenfra

Festene blir annonsert gjennom sosiale medier eller på turiststeder, ifølge Mariano Juan, talsperson for de lokale myndighetene.

– Politiet sier selv at det er for vanskelig å infiltrere fordi de lokale innbyggerne kjenner for godt til dem. Så vi må lete etter hjelp utenfra, sier Juan til avisen Periódico de Ibiza.

Han sier det ikke bare er turister, men også lokale innbyggere og sesongarbeidere som deltar på festene.

ÅPEN: Det er mulig å gå på restaurant, men det er kun tillatt å samles i mindre grupper. Her er strandkafeen «Cafe del Mar» i Antoni de Portmany på Ibiza avbildet i 2020. Foto: JAIME REINA / AFP

Hvorvidt de lokale myndighetene lykkes med rekrutteringsplanene sine gjenstår å se, og Juan opplyser at det er vanskelig å rekruttere folk.

Fremgangsmåten har også blitt kraftig kritisert, blant annet av representanter for det spanske sosialistpartiet, skriver The Guardian.

Øya tilhører øygruppen Balearene, som er en del av Spania. De siste 14 dagene har det vært påvist 669 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

VGs reiseoversikt viser at Balearene er mørkerødt per 4. august, som innebærer at de som kommer til Norge må på karantenehotell.