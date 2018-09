UT AV EU: Storbritannias statsminister Theresa May fotografert i de britiske regjeringslokalene 21. september. Hun blir leder for det første landet som melder seg ut av EU. Foto: JACK TAYLOR

Britisk forsker: – Brexit vil gi tettere forhold til Norge

Brexit har svekket Storbritannia internasjonalt, sier britisk statsviter.

Brexit nærmer seg med stormskritt. 29. mars 2019 forlater Storbritannia EU , om ikke noe dramatisk og uforutsett skjer i mellomtiden. Briter og nordmenn vil stå sammen utenfor det europeiske fellesskapet.

– Jeg tror at forholdet blir tettere. Det vil utvilsomt endres, siden Norge og Storbritannia kommer til å være i samme situasjon. Begge er europeiske land som vil møte de samme utfordringene i møte med EU. Så jeg tror vi vil lære av hverandre, sier Richard Whitman, professor i statsvitenskap ved universitet i Kent.

Han er en av Storbritannias fremste eksperter på britisk utenrikspolitikk.

– Det er konsekvensen av å forlate EU. Det endrer noen viktige bilaterale forhold, og et av dem er forholdet til Norge, sier Whitman.

Whitman understreker at forholdet vil være avhengig av om Storbritannia blir medlem av Efta, en frihandelsavtale mellom, Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Spørsmålet er om Efta vil ha med et land som ikke samtidig er medlem av EØS. Og et EØS-medlemskap er uaktuelt for britene.

Sikkerhetspolitikk

Whitman tror blant annet at det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom Norge og Storbritannia blir tettere.

– Hvis EU vil styrke forsvaret, vil Norge og Storbritannia ha interesse av å diskutere forholdet innad i NATO, sier Whitman.

Han mener at britene har hatt innflytelse på EUs Russland-politikk. Britene har kjørt en hard linje mod Russland, mens flere land i EU ønsker en mykere linje overfor bjørnen i øst.

– Flere europeiske land ser ikke på Russland som en sikkerhetsrisiko i like stor grad som Storbritannia. Når Storbritannia forlater EU, kan EUs Russland-politikk endres, sier statsviteren.

Men han legger til at EU og Storbritannia har stort sett ganske samsvarende mål i sikkerhetspolitikken.

Ny folkeavstemning

Mens brexit nærmer seg, har enkelte tatt til orde for å holde en ny folkeavstemning. Argumentet er at når en avtale er på plass, vet britene hva slags alternativ de går til, når de forlater EU. Whitman tviler på at det blir en ny avstemning for 29. mars.

– Vi kan ikke utelukke en ny folkeavstemning. Men jeg tror ikke vi det vil skje uten at vi har nytt parlamentsvalg. Og det er vanskelig å se for seg et nytt parlamentsvalg før 29. mars. Men samtalene med EU avsluttes ikke 29. mars. Fremtidige forhandlinger kan få Storbritannia til velge et tett forhold til EU. En fremtidig regjering kan ønske seg en avstemningen om det, sier Whitman.

Uforutsette konsekvenser

Ifølge professoren har ikke britenes holdning til EU endret seg i stor grad siden avstemningen. Meningsmålinger viser at de fleste ville stemt det samme som sist.

– Var isolasjonisme en årsak til at britene stemte for brexit?

– Jeg tror ikke folk stemte for brexit på grunn av utenrikspolitikk. Jeg tror det var på grunn av lokale, uforutsette konsekvenser av nasjonal politikk, som immigrasjonspolitikk. Du fikk endringer i sammensettingen av befolkningen og arbeidsstokken lokalt. Dette kom som utilsiktede konsekvenser av et åpent arbeidsmarked, sier Whitman.

Storbritannia svekkes

Ifølge Whitman har interne politiske konflikter bidratt til at Storbritannia ennå ikke har fått til en avtale med EU. Resultatet er at landet svekkes internasjonalt.

– Storbritannia har en svakere posisjon, fordi brexitforhandlingene ikke har blitt håndtert på en god måte. Det er rimelig å si at Storbritannia ikke har fremstått særlig bra i dekningen i de fleste land, sier Whitman.

Derimot tror han denne oppfatningen kan snu hvis Storbritannia kommer noenlunde helskinnet gjennom brexit.

– Hvis vi gjennomfører denne svære endringen, og vi kommer ut på den andre siden, og alle de tingene som gjorde oss store som nasjon fortsatt er der. Hvis vi kan håndtere noe som utfordrer det politiske systemet og det økonomiske systemet, og fortsatt komme fra det relativt uskadede, så betyr det at Storbritannia er ganske stabilt og et trygt sted å gjøre forretninger, sier briten.