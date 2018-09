PÅGREPET: Alexander Petrov og Ruslan Bosjirov kalte de seg. Bosjirov (t.v.) heter egentlig Anatolij Tsjepiga, og er hemmelig agent, ifølge Bellingcat. Foto: Metropolitan Police i London

Bellingcat: Skripal-mistenkt avslørt som agent

UTENRIKS 2018-09-27T05:34:39Z

En av de mistenkte i drapsforsøket på Sergej Skripal skal være agent for den militære etterretningsorganisasjonen GRU.

Publisert: 27.09.18 07:34

Tidligere denne måneden offentliggjorde britisk politi bilder av to personer mistenkt for å ha forgiftet Sergej Skripal og datteren Yulia. Russlands president Vladimir Putin var raskt ute med å slå fast at personene på bildet var sivile.

Nå mener den undersøkende nettsiden Bellingcat å ha bevis for at Putin snakket usant . En av de mistenkte, som hadde navnet Ruslan Bosjirov i passet da han besøkte Storbritannia. Ifølge Bellingcat heter mannen egentlig Anatolij Tsjepiga, og er oberst i den militære etterretningorganisasjonen GRU.

Ifølge nettstedet har Tsjepiga tjenestegjort i GRUs elitestyrker i flere år. Blant annet har han vært tre ganger i Tsjetsjenia . Han har fått mer enn 20 militære utmerkelser i løpet av karrieren. I 2014 fikk han ordenen «Helt av den russiske føderasjonen», Russlands høyeste orden.

To returdatoer

Den andre av de to mistenkte reiste til Storbritannia under navnet Alexander Petrov. Den russiske avisen Fontanka har tidligere avslørt at de to russerne hadde passnummer med mistenkelig like passnumre . Bare tre tall skiller dem. Numrene i de to passene slutter på 1297 og 1294.

Ifølge Fontanka hadde Petrov og Bosjirov returbilletter fra London til Moskva for to datoer: 4. og 5. mars. De fløy tilbake 5. mars.

Ifølge Bellingcat finnes det ikke noen dokumenter for Petrov og Bosjirov fra før 2009 , noe som tyder på at identitetene de brukte i Storbritannia var falske.

Giftig parfyme

12. september ble Petrov og Bosjirov intervjuet av den russiske TV-kanalen RT . Da fortalte de at de var i England for å se på den berømte katedralen i Salisbury. Dette er også byen der Sergej Skripal bor. Den tidligere russiske agenten og datteren hans ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Senere fant en britisk mann en parfymeflaske i Salisbury, som han ga til kjæresten. Flasken viste seg å inneholde novitsjok, og kjæresten døde.

I intervjuet med RT avviser de mistenkte russerne at de kunne tatt med seg parfymeflasken til Storbritannia. Dersom bagasjen deres skulle bli undersøkt på flyplassen, ville det vært rart at to menn hadde med seg parfyme, mente de.