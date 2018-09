SKREMMESKUDD: Den britiske forsvarsministeren, Gavin Williams, vil komme med flere detaljer om opptrappingsplanen på de konservatives partikonferanse senere søndag. Foto: TOBY MELVILLE / NTB Scanpix

Sunday Telegraph: Britisk forsvarsminister vil sende flere soldater til Norge

UTENRIKS 2018-09-30T15:46:43Z

Storbritannia ønsker å trappe opp sin militære tilstedeværelse i nordområdene som et skremmeskudd mot Russland, sier forsvarsminister Gavin Williamson.

Publisert: 30.09.18 17:46 Oppdatert: 30.09.18 18:35

Williamson sier til The Sunday Telegraph at den britiske regjeringen nå er i ferd med å jobbe frem et nytt forslag for forsvarsstrategien i Arktis, som blant annet skal innebære at 800 soldater skal utplasseres i Norge fra neste vinter og ti år framover, og at en egen base skal opprettes i Nord-Norge.

Ann Kristin Salbuvik, pressevakt i Forsvarsdepartementet avviser at det er snakk om å opprette en ny, britisk base i Norge, men sier det er positivt dersom britene ønsker å sende flere soldater til å trene i Norge.

– Vi har allerede betydelig nervær av britiske styrker som øver i Norge. Cirka 600 soldater som har trent her vintertid i 30 år. Vi har ikke fått noen formell henvendelse fra britene, men så lenge vi kan huse de som øsnker å trene her er det bare positivt, sier hun til VG.

Ifølge den britiske forsvarsministeren skyldes den nye strategien delvis at isen på Nordpolen trekker seg tilbake, noe som kan bety økt russisk aktivitet der.

Salbuvik er klar på at Norge legge til rette for at allierte styrker skal kunne trene her, men at dette aldri har vært ment som en form for skremsel mot Russland.

– Det får stå for deres regning, sier hun.

Williamsom vil komme med flere detaljer om strategien i en tale på de konservatives partikonferanse senere søndag.

Britiske soldater har i mange år trent på norsk jord, får NTB opplyst i Forsvarsdepartementet. 3000 britiske soldater deltar også i den store internasjonale øvelsen Trident Juncture, som starter 25. oktober.