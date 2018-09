ENIGE: Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un etter onsdagens samtaler. Foto: Korea Broadcasting System via AP

Sør-Korea: Nord-Korea vil nedruste

Nord-Korea vil ta konkrete steg mot atomnedrustning, sier Sør-Koreas president Moon Jae-in under en felles pressekonferanse i Pyongyang onsdag.

Etter onsdagens møte i Pyongyang har Moon og Nord-Koreas leder Kim Jong-un signert en felleserklæring.

Ifølge Moon har Kim samtykket til å legge ned et testanlegg for missiler og raketter, samt å la internasjonale eksperter inspisere anlegget. Sammen er de blitt enige om å «fjerne alle farer som kan føre til krig på halvøya», ifølge Moon. Han legger til at full nedrustning ligger ikke langt inn i framtiden.

Men ifølge nyhetsbyrået AP har Kim satt et krav om at USA må gjøre tilsvarende steg om Nord-Korea skal stenge landets største atomtestanlegg.

Oppretter buffersone

Moon ankom Pyongyang for første gang tirsdag for sitt tredje toppmøte med Kim. Tidligere møter har blitt holdt i grensebyen Panmunjom i den demilitariserte sonen.

I løpet av møtene tirsdag og onsdag har de også blitt enige om å opprette en buffersone mellom de to landene for å unngå risiko for utilsiktede sammenstøt. De vil også fjerne elleve vaktposter innen desember, med et mål om å fjerne alle.

Sommer-OL

Kim sa også til Moon at han vil besøke Seoul så fort det lar seg gjøre. Om dette skjer, vil Kim ifølge AP være den første nordkoreanske lederen til å besøke Seoul siden de to landene ble atskilt mot slutten av andre verdenskrig i 1945.

I en felles pressemelding bekrefter de to landene at de sammen vil søke om å arrangere sommer-OL i 2032. De vil også samarbeide om andre store sportsarrangementer som sommer-OL i 2020.