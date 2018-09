GÅR BEDRE: Her er Pjotr Verzilov på vei til rettssalen i Moskva i slutten av juli i år. Han er på bedringens vei. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

Pussy Riot-medlem fløyet til Berlin for behandling – ikke lenger i livsfare

Pjotr Verzilov, som stormet banen under VM-finalen mellom Frankrike og Kroatia i juli, ble tirsdag innlagt på sykehus. Nå er han fløyet til Berlin for medisinsk behandling.

Publisert: 16.09.18 23:41 Oppdatert: 17.09.18 00:08

Verzilov er på Charité-sykehuset i Berlin, dit han ankom lørdag. Det er visstnok organisasjonen «Cinema for peace» som gjorde dette mulig. Pussy Riot -medlem Nadezjda Tolokonnikova er sammen med ham. Tolokonnikova er for ekskona til Verzilov.

– Han er ikke lenger i livsfare, sier «Cinema for peace»-grunnlegger Jaka Bizilj til DPA.

– Det var viktig for familien at han ble behandlet så snart som mulig utenfor Russland, så vi sendte et ambulansefly til Moskva, sier Bizilj til Bild.

Årsak: Forgiftning?

Årsaken til at Verzilov i første omgang havnet på sykehus, er ifølge hans nærmeste forgiftning. Likevel er det få som har uttalt seg om hendelsen.

Verzilov ble først innlagt på sykehus i Moskva, og tilstanden var da alvorlig. – Først fikk han trøbbel med synet og så med gangen, fortalte Pussy Riot-medlem Veronika Nikulsjina til nettsiden Meduza.

Nå er han altså i Berlin, og på bedringens vei, ifølge Pussy Riot.

– Vi håper at han blir raskt hjulpet, og at vi får klargjort om han ble forgiftet i Russland, sier Tolonnikova til Bild.

– Vi antar at han er blitt forgiftet med hensikt, og at det enten handler om å skremme ham eller kan til og med være et drapsforsøk, sier hun til den tyske avisen.

Pussy Riot er et russisk, feministisk punkrockkollektiv som ble dannet i august 2011. Gruppen har sitt opphav i kunstnersammenslutningen Vojna (krig), der Verzilov har vært sentral. De har fått støtte fra en rekke internasjonale musikere.