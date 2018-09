Slik herjet Mangkhut i Hongkong: – Det er den verste tyfonen jeg har sett på mange år

Mer enn 200 mennesker skal ha måttet få medisinsk hjelp etter at supertyfonen traff Hongkong ved 12-tiden lokaltid søndag.

– Noen beskriver tyfonen som en liten tsunami, forteller Hong Sang Henson Kwok (22) fra Hongkong .

Studenten tror uværet har en sammenheng med klimaendringene.

– Det sies at tyfonen er sterkere enn hva den har vært her i området tidligere, påpeker han.

Oversvømmelser

Den dødelige tyfonen, som fryktes å ha ha tatt opp mot 100 menneskeliv på Filippinene, har forårsaket store oversvømmelser og skader på bygninger i Hongkong.

Så mange som 179 trær har falt ned og flere bygninger har fått skader som følger av ekstremværet, skriver Hongkong Free Press . I tillegg skal totalt 213 personer ha måttet få medisinsk behandling.

Over to og en halv millioner mennesker skal også ha måttet evakuere i Sør-Kina som følger av tyfonen, skriver AP.

Sam Lee (24) fra Hongkong, en av kameratene til Kwok, forteller at han har holdt seg innendørs store deler av dagen, da tyfonen herjet i byen.

– Det var sterk vind og kraftig regn. Det er den verste tyfonen jeg har sett på mange år, forteller han til VG.

Til tross for det voldsomme uværet, følte 24-åringen seg aldri i fare.

– Jeg holdt meg inne hele tiden, forteller han.

Etter at det verste av uværet hadde gitt seg, gikk han ut for å se hva slags skader tyfonen hadde gjort. Da så han knuste vinduer, trær som lå over veien og oversvømmelse flere steder, blant annet ved universitetet der han selv studerer.

Mandag er alle skoler og barnehager i Hongkong stengt. Ute i distriktene er folk bedt om å holde seg inne på grunn av de store oversvømmelsene. Tyfonen har også gjort at tilførselen av strøm er ustabil. Internett- og TV-signalet er også svekket, ifølge Lee.

Da VG snakket med 24-åringen søndag ettermiddag norsk tid, hadde uværet gitt seg.

«Kongen av stormer»

Bare i regionen Guangdong har nesten en halv million måttet evakuere i syv forskjellige byer. Tyfonen, som av kinesiske medier blir beskrevet som «kongen av stormer», skal ha hatt en vindstyrke på 160 kilometer i timen da den ankom byen Haiyan rundt klokken fem lokaltid. Myndighetene hadde da på forhånd valgt å stenge oljeraffineriene og industrianleggene i området.

Ifølge kinesiske nyhetskilder har myndigheten i provinsen valgt å stenge skolene frem til tirsdag. I den sørlige provinsen Fujian, har myndigheter beordret tusenvis av fiskebåter til å returnere til havnen.









20.000 uten strøm

Flere titalls tusen reisende har fått planene sine avbrutt, etter at Hongkongs internasjonale flyplass har valgt å kansellere bortimot alle flyene sine.

I Macau, som er kjent som Kinas svar på Las Vegas, hadde myndighetene valgt å stenge kasinoene og sette militære på «stand by» i tilfelle det blir behov for beredskap.

Så langt har to personer mistet livet i Kina som følge av Mangkhut, ifølge China Central Televison.

Myndighetene i området fikk nemlig sterk kritikk for ikke ha vært godt nok forberedt i fjor, da ni personer mistet livet som føler av tyfonen Hato .

Ifølge South China Morning Post , skal 15 personer være rapportert skadet. Hele 1.186 mennesker har også måttet evakuere og så mange som 20.000 mennesker har mistet strømmen, som følge av oversvømmelsene.