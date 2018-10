Domstol nekter saudiarabisk kvinne å gifte seg med mann som spiller instrument

UTENRIKS 2018-10-02T14:41:26Z

En kvinne er nektet å gifte seg med sin utkårede av en domstol i Saudi-Arabia, som konkluderte med at han er «religiøst uegnet» fordi han spiller et instrument.

Publisert: 02.10.18 16:41

For to år siden fridde mannen til den 38 år gamle kvinnen. Familien hennes var imidlertid imot ekteskapet fordi han spilte det arabiske klimpreinstrumentet oud, som er et svært populært instrument i rundt om i Midtøsten.

Hun tok dermed saken til retten, som sa seg enig i familiens argumenter. En ankedomstol som behandlet dommen, kom til samme konklusjon og gjorde dermed dommen endelig.

Kvinnen, som jobber som banksjef med 300 ansatte under seg, sier at hun fortsatt er fast bestemt på å gifte seg med sin kjære og varsler at hun vil søke hjelp fra landets høyeste myndigheter for å få gjennomført ekteskapet.

I det ultrakonservative kongeriket har kvinner svært begrensede rettigheter og pålegges blant annet å ha faren, broren eller ektemannen som verge, blant annet for å kunne gifte seg. I noen deler av Saudi-Arabia har menn som spiller instrumenter, et generelt dårlig rykte siden det anses som lavstatus.

Landets kvinner ble inntil i år nektet å kjøre bil, men kronprinsen opphevet forbudet i sommer. Kvinneaktivister kastes imidlertid fortsatt i fengsel.