AVSPERRET: Politiet sikret åstedet etter at sju personer ble skaldet i Paris sentrum. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

Sju mennesker skadet etter knivangrep i Paris

UTENRIKS 2018-09-10T02:18:46Z

Fire er alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med kniv og jernstang i Paris sentrum søndag kveld.

Publisert: 10.09.18 04:18

Ifølge Le Parisien er sju personer skadet - fire av dem alvorlig - etter at en person angrep med kniv og jernstang i Paris søndag kveld. Angrepet foregikk langs Quai de la Loire i 23-tiden søndag kveld.

Den mistenkte startet angrepet utenfor MK2-kinoen i bydelen 19. arrondissement langs Seinen, der han skal ha angrepet tre personer.

Ifølge AFP så en sikkerhetsvakt ved kinoen at en mann som hadde angrepet andre ble jaget av to menn som prøvde å stoppe ham.

– Han hadde en jernstang i hånden som han kastet etter mennene som jaget ham, så tok han ut en kniv, sier vitnet.

Parisien melder at menn i nærheten som spilte petanque prøvde å stoppe mannen ved å kaste en ball på ham.

Et annet vitne sier til AFP at han så rundt 20 mennesker jage etter mannen og forsøke å kaste petanque-baller på ham. Flere skal ha truffet ham i hodet, uten at han stoppet.

Angriperen fortsatte langs Rue Henri Nogueres, hvor han angrep to britiske turister. En av disse ble ifølge Parisien skadet i brystet. De skriver at et av de andre ofrene har fått alvorlige skader i hodet.

Angriperen ble til slutt overmannet av en fransk BAC-styrke (Brigade Anticriminalité) og skal ha vært skadet.

Den mistenkte skal ifølge flere franske medier være afghansk. Flere franske medier siterer også kilder nær etterforskningen på at det ikke er noe som tyder på terrorisme på nåværende tidspunkt.

Le Monde siterer en kilde på at personene som ble angrepet var ukjente for den mistenkte gjerningsmannen.

Politiet etterforsker hendelsen som drapsforsøk.

Det har vært flere hendelser med knivstikking i Paris de siste månedene.