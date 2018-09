HJERTELIG VELGERMØTE: Ap-leder Jonas Gahr Støre er i Sverige for å hjelpe sin svenske sosialdemokrat-kollega Stefan Löfven i innspurten av valgkampen. Foto: Hallgeir Vågenes

Støre hjelper Löfven i valgkamp-innspurten

2018-09-08

STOCKHOLM (VG) Badet i solskinn, roser og røde t-skjorter kom statsminister Stefan Løfven og AP-leder Jonas Gahr Støre inn på Sergels Torg i hjertet av den svenske hovedstaden.

Publisert: 08.09.18

– Jeg skal fortelle dere en ting, sa Støre til den feststemte og politisk opprømte skaren av sosialdemokratiske tilhengere i Sverige lørdag formiddag.

– Vi i Norge vet at det går bedre med Sverige. Først og fremst fordi et stort antall svenske ungdommer som for flere år siden søkte arbeid hos oss, nå har dratt eller er på vei hjem til Sverige. Årsaken til det er at Stefan Löfven og hans regjering har skaffet 300.000 nye arbeidsplasser i løpet av den fireårsperioden de har styrt, sa Jonas Gahr Støre, til varm applaus fra tilhørerne.

Stefan Løfven begynner nå å vise tegn på at valgkampen har vært lang, og at det å styre landet samtidig som han skal drive valgkamp er en vanskelig kombinasjon.

Til VG forteller Støre om det spesielle forholdet det er mellom han og den svenske statsministeren, mens vi rusler gatelangs tidligere på dagen, i et Stockholm som har utsatt høsten enda noen dager og viser seg fram i all den arkitektoniske prakten som høver seg for den byperlen Stockholm er.

– Vi har jo på mange måter helt forskjellig bakgrunn, men vi liker hverandre og har i flere år hatt god kontakt. Vi holder hverandre orientert om det som skjer i våre respektive land og partier gjennom SMS-er opptil flere ganger i uken. Kan en av oss rapportere om en ny gullmedalje på idrettsbanen, er det hyggelig å informere om det, forteller Støre.

– Da får vel du flere enn han gjør?

– Hvordan vil du beskrive den svenske valgkampen?

– Det er uhyre viktig at svenske velgere forstår hvor alvorlig det er at høyrekrefter kan true det svenske demokratiet og det samfunnet som har gjort Sverige til et av de beste landene i verden å bo i. Det er derfor jeg føler det er viktig og riktig av meg å komme hit for å bidra til å støtte min venn og politiske kollega.

– I tillegg er det en stor glede for å meg å oppleve at så mange AUF-ere har tatt turen over kjølen i sammen ærend. Det er viktigere enn noen gang å stå sammen, i eget land, men også over landegrensene, sier Jonas Gahr Støre til VG.