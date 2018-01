ETTERFORSKER: Politiets krimteknikere kom sent tirsdag kveld til åstedet. Foto: Krister Hansson/Aftonbladet

Familie på fire funnet døde i hus i Sverige

Publisert: 10.01.18 02:19

UTENRIKS 2018-01-10T01:19:23Z

Det var kolleger som slo alarm da det ene familiemedlemmet ikke dukket opp på jobb.

Inne i huset fant politiet to voksne og to barn som alle var døde. Natt til onsdag jobbet politiets krimteknikere fortsatt inne i huset i Bjärred utenfor Malmö.

– Dette er et arbeide som krever en hel del. Vi kan ikke si noe ytterligere om omstendighetene før vi er helt ferdige på stedet, sier politiets pressetalskvinne Ewa-Gun Westford til Aftonbladet .

Politiet bekrefter imidlertid at de ikke leter etter gjerningspersoner i nærområdet. Overfor SVT bekrefter de også at det ikke er noe annet åsted, og at «det som har skjedd, har skjedd i huset».

Politiet ble ved 17-tiden varslet av kolleger som reagerte da et av familiemedlemmene ikke dukket opp på jobb. De hadde også forsøkt å kontakte vedkommende, men uten hell.

– Vi dro ikke dit bare fordi noen ikke dukket opp på jobb, men det var et sammensatt bilde som gjorde at vi rykket ut, sier Stephan Söderholm ved operasjonssentralen i region Syd.

Pårørende er varslet, og har fått tilbud om hjelp.

