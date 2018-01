OVER BREDDEN: Utsikte over Seinen lørdag kveld. Foto: Christophe Ena / TT / NTB Scanpix

Flom i Paris

Publisert: 28.01.18 02:39

Seinen er spådd å stige nær seks meter over normal høyde i løpet av helgen. 1000 mennesker er evakuert og over 1200 husstander er uten strøm.

Lørdag var det fremdeles flomvarsel i Paris eter at Seinen gikk over sine bredder og oversvømte flere gater. Elven nådde 5,76 meter over normalt nivå ved Austrerlitz-broen lørdag kveld ifølge Le Parisien , og museet Louvre måtte stenge flere etasjer.

Elven som renner gjennom byen har flommet over flere ganger denne uken når vannivået nådde over fem meter over normalt. Fredag stoppet regnet, men meteorologene fra Meteo France anslår at Seinen vil nå 5,95 meter natt til mandag. Også andre steder langs Seinen er rammet av oversvømmelser.

Også i juni 2016 flommet Seinen over. Da nådde vannivået 6,1 meter over normalen.

Viseordfører i Paris, Colombe Brossel, sier til CNN at byen har lært av tidligere feil, men at de må foreta seg mer for å imøtegå klimaforandringene:

– To oversvømmelser av Seinen på under to år – vi må tilpasse oss, vi må endre måten vi bygger byen på. Vi må forstå at klimaforandringer ikke er et begrep, det er virkelig.

Lørdag morgen var 1000 mennesker evakuert og 1200 husstander uten strøm. Pasientene ved et sykehus var omdirigert og flere togstasjoner var stengt. Ifølge Le Monde var sju stasjoner for regionaltog langs Seinen stengt lørdag.

Denne flommen er likevel langt fra rekord. I 1910 oppnådde Seinen et mye høyere vannivå. Etter en periode med kraftig regn, steg vannet til rundt 8,5 meter.