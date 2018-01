DANS: Indiske jenter danser en tradisjonell dans ved et bål under feiring av en festival i Jammu i India. Foto: AP / NTB scanpix

India har 21 millioner «uønskede» jenter

Publisert: 29.01.18 15:50

Indiske foreldres intense ønske om sønner har ført til at landet har 21 millioner «uønskede» døtre, opplyser regjeringen.

Historisk sett er det guttebarn som er drømmen i India . De blir sett på som framtidige forsørgere og familiens framtid. Jenter blir ofte vurdert som en økonomisk byrde, da mange områder i India stadig praktiserer ordningen med medgift.

Selv om denne type seleksjon er forbudt ved lov, er kjønnsbasert abort utbredt. Mange foreldre prøver igjen og igjen til de får et ønsket antall sønner, heter det i en økonomisk årsrapport fra regjeringen.

– Familier som raskt får en sønn eller to, vil ofte stanse der. Familier som får jentebarn, holder på til de får en sønn, heter det.

Indiske par opplever et voldsomt press i storsamfunnet for å produsere guttebarn. På landsbygda er det fortsatt slik at jenter mange steder ikke blir sendt på skolen, men giftes bort i ung alder.

En britisk studie fra 2011 i The Lancet hadde funnet at 12 millioner jentefostre hadde blitt fjernet i løpet av de siste 30 år i India.

Fakta Fakta om India * India har 1,26 millarder innbyggere (2014) og er med det verdens nest mest folkerike land. * Det antas at ca. 29% av landets innbyggere lever under fattigdomsgrensen. * Rundt 69% av befolkningen er bosatt på landsbygda. * Forventet levealder er 68,1 år for kvinner og 64,6 år for menn.