INNRØMMER DRAP OG KIDNAPPING: Jake Thomas Patterson (21) var kledd i oransje fangedrakt da han mandag møtte for retten via videolink sammen med sin forsvarer. Foto: Adam Wesley / AP

Skal ha forsøkt å kidnappe Jayme Closs (13) flere ganger

UTENRIKS 2019-01-14T22:49:26Z

Etter å ha sett henne gå om bord på skolebussen, bestemte Jake Thomas Patterson seg for å kidnappe Jayme Closs. På tredje forsøket lyktes han.

Publisert: 14.01.19 23:49

Det kommer frem i rettsdokumenter fra påtalemyndigheten i Wisconsin i USA , ifølge flere amerikanske medier.

Bortføringen skal ifølge siktelsen ha vært nøye planlagt.

I to dager jobbet Patterson på en ostefabrikk før han sluttet. På morgenen den andre dagen stoppet han bak en skolebuss og så Jayme Closs gå om bord.

I avhør skal han ha forklart at han ikke visste hvem hun var, eller hvor mange som bodde i huset der hun gikk på bussen, men i det han så henne «visste han at dette var jenta han skulle ta», står det i rettsdokumentene fra den lokale statsadvokaten.

Finlandshette

Snart dro han tilbake til huset med mål om å kidnappe jenta, men fordi det sto flere biler i oppkjørselen til huset, valgte han å snu. Det samme gjorde han noen dager senere da han så folk bevege seg inne i huset.

På tredje forsøket slo han, iført en svart finlandshette, derimot til.

I forkant hadde han stjålet bilskilt fra en annen bil med tanke på å ikke bli funnet dersom noen oppdaget ham. Han hadde også sørget for at det ikke var mulig å åpne bagasjerommet på bilen fra innsiden.

I tillegg hadde han barbert bort hår på hodet og i ansiktet, samt tørket av pistolen sin og tatt på seg to par hansker. Alt i håp om å unngå å legge igjen DNA på åstedet.

Drepte foreldrene

Closs har på sin side forklart politiet at hun våknet tidlig på morgenen den 15. oktober i fjor fordi hunden hennes startet å bjeffe. I det hun sto opp for å finne ut hvorfor, la hun merke til en bil som kom inn i oppkjørselen deres.

Hun vekket foreldrene, og faren gikk mot døren for å finne ut hva som var på ferde.

Da så de en mann i døren med en pistol i hånden. 13-åringen og moren Denise gjemte seg på badet. Derfra hørte de et skudd, som senere viste seg å være drapet på faren. Moren skal da ha ringt nødsentralen, men Patterson brøt seg inn på badet og ba henne legge på.

Etter dette ba han moren tape igjen munnen til datteren med svart ducktape. Like etter at Denise hadde gjort dette ble hun skutt og drept .

Patterson skal så ha tapet sammen hendene og føttene til Jayme før han dro henne med ut i bilen og plasserte henne i bagasjerommet. Hun har forklart politiet at hun hørte sirener like etter at kidnapperen kjørte av gårde.

Ble skjult under sengen

Patterson har forklart i avhør at han kjørte til sitt hjem i småbyen Gordon, over 100 kilometer nord for åstedet. Det første han gjorde der, var å brenne alle klærne hennes.

I 88 dager holdt han henne i fangenskap. Han skjulte henne under sengen når det kom andre folk til huset hans, som for eksempel faren hans. For at hun skulle være stille, truet han med at fæle ting ville skje med henne dersom hun røpet at hun var der.

Også når han var ute av huset gjemte han henne under sengen. Da med kasser og vekter rundt den, slik at hun ikke skulle komme seg ut.









1 av 3 HOLDT FANGET HER: Jayme Closs ble skjult under gjerningsmannens seng. RADAR ONLINE/MEGA

Torsdag forrige uken lyktes Closs likevel med å rømme. Mens han var ute av huset noen timer, skal 13-åringen ha klart å fjerne hindringene som sto rundt sengen.

Ute av huset, iført blant annet hans store joggesko, ble hun oppdaget av en kvinne som var ute og gikk en tur med hunden sin. Dette var over 100 kilometer nord for der hun ble kidnappet.

– Jeg vet ikke hvor jeg er. Jeg trenger hjelp, sa jenta til Jeanne Nutter, som tok henne med til et nabohus.

Derfra fikk de varslet politiet. Kort tid etter var Patterson pågrepet. Han skal da ha sagt «Jeg vet hva dette gjelder. Jeg gjorde det.»

Overlykkelige slektninger

Mandag møtte han via videolink foran en dommer. Ifølge medier til stede viste han ingen følelser der han var ikledd oransje fangedrakt. Patterson risikerer livstid i fengsel.

Til stede i rettssalen var flere av jentas slektninger. I et TV-intervju som ble sendt mandag forteller de hvor fantastisk det var å se 13-åringen igjen.

– Jeg må klype meg selv i armen. Jeg våknet opp i dag tidlig og endelig var jeg kvitt den klumpen i magen, sier Sue Allard.

Hun er Jayme Closs’ tante. Sammen med en annen tante, Lynn Closs, og søskenbarnet Lindsey Smith, har Allard blitt intervjuet av TV-programmet «CBC This Morning» . De er alle overlykkelige over å endelig ha 13-åringen tilbake.

– Det føles ennå som et sjokk. Jeg har bare hele tiden lyst til å gå over der, til min mors hus og se Jayme. Det er fantastisk at hun er hjemme, sier Smith.

Det er hennes mor, Jennifer Smith, som nå er Closs’ verge.

Få detaljer

Så langt har det ikke kommet mange detaljer om hva som skjedde i de nesten tre månedene 13-åringen ble holdt fanget, men han skal noen ganger ha sperret henne inne under sengen i 12 timer av gangen uten å gi henne mat og drikke, eller muligheten til å gå på toalettet.

Til politiet har Jayme også forklart at han en gang skal slått henne hardt i ryggen med en gjenstand man bruker til å rengjøre persienner med.

Rettsdokumentene gir ingen indikasjoner på at han har seksuelt misbrukt henne. Noe slikt er ikke en del av siktelsen.

Tantene og søskenbarnet sier at de ikke har villet spørre henne om dette ennå. De vil vente til hun er klar til å snakke om det.

– Vi må ta små steg. Jayme vil snakke om det når hun er klar for det, sier Allard.

Enn så lenge er slektningene opptatt av at hun igjen skal få føle trygghet og kjærlighet. De forteller også at det er svært stolte av henne.

– Vi er så stolte over at hun kom seg ut. At hun klarte dette. For den styrken hun har. Hun tok makten bort fra denne mannen. Det er rett og slett utrolig, mener tanten Lynn Closs.