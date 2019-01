FRYKTER Å BLI FORLATT: Krigere fra «Syrian democratic forces», der YPG utgjør majoriteten, fotografert i Deir Ezzor, Syria den 31. desember 2018. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

YPG-militsen i intervju: Slik vil kurderne samarbeide med Assad-regimet

BEIRUT (VG) Det går mot dramatiske endringer i Syria-krigen: Mens USAs nå trekker seg tilbake, sier den mektige YPG-militsen i dette intervjuet hvorfor de vil samarbeide med Syrias fordømte president Bashar al-Assad.

I midten av desember kom Donald Trump med en utenrikspolitisk bombe. Det var en uttalelse så kontroversiell at både USAs forsvarsminister James Mattis og presidentens egen spesialutsending for krigen mot IS, Bret Mcgurk, trakk seg i protest.

Selv mange av Trumps tradisjonelle støttespillere i konservative amerikanske medier var opprørte - flere kalte avgjørelsen «katastrofal».

Hva sa Trump?

Han ville trekke USA ut fra en av verdens mest komplekse krigssoner. De 2000 amerikanske soldatene er stasjonert i nord-østlige Syria , områdene der USA har fått massiv hjelp av kurdiske-ledede militsgrupper i den fire år lange kampen mot IS.

– Vi har kjempet lenge i Syria. Vi har vunnet mot IS, vi har slått dem hardt. Nå skal våre gutter hjem. Vi vant! sa Trump i sin tale.

Og nå ser Trumps ord til å føre til handling. Ifølge The New York Times begynte tilbaketrekkingen allerede fredag, selvom omfanget foreløpig er uklart.

Dette er de mulige konsekvensene

Konsekvensen av Trumps avgjørelse kan føre til at hele den svært komplekse drakampen om sluttspillet i Syria-krigen forandres raskere enn antatt:

Det mest umiddelbare: Trekker USA seg ut er kurderne med en gang mer sårbare for angrep fra Tyrkia. Kurdere frykter nemlig at deres håpløse historie vil gjenta seg, at de igjen vil bli ofret og forlatt i spillet mellom stormakter. Tyrkia har sendt militære forsterkninger mot grensen i sør. President Recep Tayyip Erdogan har lovet å fjerne den kurdiske YPG-militsen fra Syria. Han anser gruppen for å være koblet til PKK som har drevet et opprør mot Tyrkia i 35 år. Han beskylder derfor YPG for å være «terrorister».

Mange frykter også at det vakuumet en forhastet uttrekning av amerikanske styrker etterlater seg, kan gi grobunn for at IS igjen kan reise seg . Med amerikansk støtte har kurdiske styrker, der YPG har utgjort den største andelen, drevet IS vekk fra nært alle områder i Syria. Området på grensen mellom Irak og Syria er likevel fortsatt sårbart.

Amerikansk tilbaketrekking ser ut til å få kurderne til å se mot Syrias internasjonalt fordømte president Bashar al-Assad for beskyttelse. Assad har etter syv år med svært blodig krig, med tung russisk og iransk hjelp, klart å vinne tilbake makten i store deler av landet. Nå vil kurderne forhandle med hans regime.

Så hva skjer nå?

I etterkant av forvirringen rundt Trumps uttalelser, har VG kontaktet den kurdiske opprørsmilitsen YPG i Syria, for å høre hva de mener om sin egen fremtid. Onsdag svarte Nuri Mahmoud, talsmannen for YPG, på VG spørsmål.

Mot allianse med Assad

VG spør hva han ønsker at kurderne skal få ut av forhandlingene med Bashar al-Assad:

– Hvis den offentlige syriske hæren viser at de kan beskytte oss og hele det syriske folk, da ønsker også vi at den syriske hæren skal kontrollere hele Syria. Vi vil at Syrias hær skal være i stand til å bekjempe enhver okkupasjon og sikre rettighetene til alle syrere, sier Mahmoud.

Forhandlingene med Bashar al Assad ser ut til å lede mot en allianse og en mulig gjenforening av landområdene de to partene kontrollerer.

– Vi ser på oss selv som en del av Syria i fremtiden. Enhver motstand og forsvar fra vår side vil skje for å beskytte hele Syrias befolkning, uansett hvilken folkegruppe de tilhører. På den måten ser Assad på seg selv om en alliert i forsvaret av Syria.

Fakta om kurderne i Syria * I Syria bor det om lag 2 millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia. * Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad. * I 2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper. * Partiet for en demokratisk union (PYD) og deres YPG-milits har kontrollert de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria, mot grensa til Tyrkia. Våren 2018 erobret tyrkiske soldater og allierte syriske opprørere byen Afrin fra kurderne. * YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS, men president Donald Trump varslet nylig at de 2.000 amerikanske soldatene i området hentes hjem. * YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker. * I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia. * YPG erobret i 2016 Manbij fra IS, og soldater fra den USA-ledede koalisjonen ble stasjonert der. Etter at Trump i desember i år varslet amerikansk tilbaketrekning, inngikk kurderne en avtale med regimet i Damaskus som sendte over 300 regjeringssoldater til byen for å bistå YPG ved en eventuell tyrkisk offensiv. Kilde: NTB

– Må finne strategisk enighet

Bashar al-Assads regime har stått bak svært grove krigsforbrytelser i kampen mot opprørerne i landet siden 2011. Et ukjent, men svært høyt, antall mennesker er drept i krigen som har pågått i syv år, der beleiring, bombing av nabolag fulle av sivile, og fengsling og drap av politiske fanger, har pågått i massiv skala . Også opprørerne, som tidlig i krigen ble splittet og i flere tilfeller radikalisert, har utført grove overgrep mot sivilbefolkningen.

Nuri Mahmod ser situasjonen slik:

– Assad forsvarer nå sørlige Syria, og han kontrollerer rundt 50 prosent av syrisk territorium. Vi kontrollerer rundt 32 prosent i nordlige Syria. For fremtiden må derfor det mer enn en strategisk enighet til.

Han fortsetter:

– Vi må finne en løsning oss imellom på de viktigste utfordringene i samfunnet både militært og politisk, og det trengs for å oppnå sikkerhet, stabilitet og en god fremtid for syriske innbyggere. Derfor må vi fortsette å snakke sammen og oppfordre til dialog. Assad må akseptere og forsvare rettighetene til alle innbyggere, og det vil vi også fortsette med.

Irritert Erdogan vil ikke bli hindret

Det er foreløpig uklart om en fullstendig amerikansk tilbaketrekking vil skje så raskt som Donald Trump først ønsket. Etter massiv kritikk tok nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton grep for å senke kurderne frykt : Bolton lovte fortsatt amerikansk støtte til kurderne og understreket at USAs tilbaketrekking vil skje gradvis. Bolton sa at USA vil kreve garantier fra Tyrkia om at YPG-militsen fredes.

– Trump har gjort det klart at han ikke tillater at Tyrkia dreper kurdere, sa Bolton.

Erdogan reagerte kraftig på uttalelsen og kaller den «uakseptabel» og «en alvorlig feil».

– De som er involvert i en terror-korridor i Syria, vil motta den nødvendige straffen, sa Erdogan, som fastholder at Tyrkia akter å gjennomføre en større militæroffensiv mot «terrorgrupper» i Syria. Det er kurdiske grupper han i hovedsak sikter til.

– Hele verden vet hva vi har gjort

Da VG spør hva YPG-talsmannen Nouri Mahmoud tenkte da Trump sa han ville trekke USA ut, slenger han raskt terror-begrepet tilbake mot Tyrkia”

– Vi kritiserte beslutningen til Trump fordi IS, al-Qaida tilknyttede grupper og terrorister fra det muslimske brorskap som Erdogan støtter, ikke bare er en trussel for kurderne og Syria, men også for hele Midtøsten og verden.

Han fortsetter:

– Tross Trumps ordre har ingen amerikanske styrker trukket seg vekk fra sine posisjoner. USA er fortsatt en viktig del av koalisjonen, men Trumps ord har gjort at det fascistiske Tyrkia har trappet opp sin kamp mot det demokratiske systemet vi har etablert i nordlige Syria.

Mahmoud gjør alt han kan for å fremheve hvilken rolle de kurdiske YPG-styrkene har spilt i kampen mot IS i Syria. Han vet, som andre kurdiske ledere, at det er folkegruppens sterkeste kort for å få internasjonal sympati og støtte.

– Hele verden vet hva vi har gjort for kampen mot terror siden krigen i Syria startet. Det har vært så mange terrorangrep i verden de siste årene, men vi har sørget for at det har blitt færre. Nå ber jeg alle land i verden å dele ansvaret og fortsette kampen mot terrorisme, slik at demokrati og fred kan komme til Syria og til verden.