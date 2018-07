SAMTALE: Advokat Michael Cohen og president Donald Trump. Foto: MARK WILSON / NICHOLAS KAMM / AFP / GETTY

CNN sender hemmelig opptak mellom Donald Trump og Michael Cohen

Publisert: 25.07.18 04:03 Oppdatert: 25.07.18 04:23

Daværende presidentkandidat Donald Trump diskuterer kjøp av rettighetene til en Playboy-modells historie om en påstått affære på et opptak gjort av hans personlige advokat Michael Cohen.

CNN oppgir å ha fått opptaket av samtalen Trump hadde med advokat Cohen fra Cohens advokat Lanny Davis, og sendte dette på programmet «Cuomo Prime Time» tirsdag kveld lokal tid. Der diskuterer Trump med Cohen blant hvordan de kan kjøpe rettighetene til Playboy-modellen Karen McDougals historie om en påstått affære noen år tidligere. Opptaket er gjort i september 2016, to måneder før valget.

ABC var først ute med å offentliggjøre en samtale mellom Trump og Cohen tirsdag. ABC oppgir at det er Trumps juridiske team som har frigitt opptaket, fordi de er overbevist om at det renvasker deres klient.

CNN skriver at opptaket gir et innblikk i en konfidensiell samtale og bekrefter at presidenten hadde kjennskap til forslaget om å kjøpe rettighetene til McDougals historie. Cohen forteller i samtalen om planen om å opprette et selskap for å finansiere kjøpet av rettighetene fra American Media, selskapet som utgir National Enquirer.

National Enquierer kjøpte rettighetene til historien om den påståtte affæren fra McDougal for 150.000 dollar i august. Historien ble aldri publisert.

I samtalen snakker Cohen om at han må opprette et selskap «for overføring av all informasjon som har med vår venn David å gjøre.»

Her oppgir CNN og AP at det kan være en mulig referanse til David Pecker, Trumps venn og eier av American Media.

Da Cohen begynner å diskutere finansiering, avbryter Trump ham og sier «Hvilken finansiering?».

«Vi blir nødt til å betale», svarer Cohen.

Lyden er dårlig på denne delen av opptaket, men man kan høre Trump si «betale kontakt», hvorpå Cohen sier «nei, nei», og deretter kan man høre Trump si «sjekk».

Forrige uke sa Trumps advokat Rudi Giuliani at opptaket ville bevise at «presidenten har sagt det må gjøres på skikkelig måte og betales med sjekk».

Utbetalingen fra American Media sikret at historien ikke kom fram under valget. Men nyheten om avtalen ble omtalt av The Wall Street Journal. På daværende tidspunkt sa en talsperson for Trump at hans kampanje ikke hadde noen kjennskap til dette.

Saken oppdateres.