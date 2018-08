SVINGTE SEG: Vladimir Putin kastet seg i dansen med Østerrikes utenriksminister Karin Kneissl, lørdagens brud. Foto: POOL / X80003

Putin svingte seg med utenriksminister-bruden - nå kommer kritikken

UTENRIKS 2018-08-19T00:48:06Z

Vladimir Putin dukket opp som gjest i bryllupet til Østerrikes utenriksminister lørdag. Kritikere mener det er en skam at Russlands president får svinge seg i valsen med en topp-politiker fra et EU-land i dagens politiske situasjon.

19.08.18

«Putin stjal showet fra bruden», skriver Kleine Zeitung , mens avisen Kurier skriver at «Putin fløy inn for 75 minutter og en dans med bruden», og fastslår at «Putin kom selvfølgelig ikke uten baktanker».

Utenriksministeren, Karin Kneissl (53), tilhører det høyrepopulistiske partiet FPÖ og skal ikke ha noe spesielt nært vennskap med Putin. Likevel har det i flere dager gått rykter om at presidenten ville dukke opp i bryllupet hennes med en østerriksk forretningsmann. Putin kom, holdt tale - og kastet seg ut i en vals med utenriksministeren selv.

I limousinen på vei tilbake til flyplassen i Graz, der det russiske presidentflyet landet, hadde Putin selskap av Østerrikes forbundskansler Sebastian Kurz, skriver Kurier.

– Jeg trodde dette var en spøk, skriver den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj på Twitter, og mener Putin oppfylte alle klisjeer ved å ha med seg et kosakk-kor til Østerrike.

Navalnyj skriver videre at det eneste som manglet var at han hadde hatt med seg Steven Seagal og Gérard Depardieu - og at de sto i pelsfrakker og serverte vodka. Både Seagal og Depardieu er nære venner av Putin og hans styre.

Ukraina reagerer

Fra Ukraina kommer det sterke reaksjoner på det spesielle bryllupsbesøket, og lederen i parlamentets utenrikskomité, Hanna Hopko, fastslår at Østerrike ikke lenger kan være en nøytral mellommann i Ukraina-konflikten.

Utenriksminister Kneissls kontor har svart med at det «i første rekke er en privat feiring og et personlig besøk», og at «Østerrikses utenrikspolitiske posisjon står fast».

– En provokasjon

Også internt i Østerrike kommer det sterk kritikk, særlig fra det sosialdemokratiske partiet. Den sosialdemokratiske politikeren Evelyn Regner mener at bryllupsbesøket er en provokasjon, og at det skaper et skammelig bilde av Østerrike overfor de andre EU-landene. Hennes partikollega Jörg Leichtfried omtaler besøket som «merkelig, naivt og noe som kan skade gi varig skade på Østerrikes utenrikspolitiske stilling» på Twitter.

Michel Reimon fra De grønne gikk så langt som å be Kneissl trekke seg som utenriksminister for å ikke skade landets interesser.

Utenriksminister Kneissl representerer altså FPÖ, som for noen år siden skrev en slags samarbeidsavtale med Putins parti Forente Russland .

– Putins deltagelse i bryllupet Kneissls er bra for Kneissl, veldig bra for FPÖ, men skadelig for Østerrikes troverdighet, skriver Russland-eksperten Gerhard Mangott på Twitter.

Vladimir Putin var bare 75 minutter i bryllupet, før han dro videre til Tyskland og et møte med forbundskansleren der, Angela Merkel. De diskuterte alt fra konfliktene i Ukraina og Syria, til Iran og gassrørledningen Nord Stream, ifølge Reuters.

Selv om Putin snakker perfekt tysk og Merkel godt russisk, er ikke forholdet mellom de to statsoverhodene nært. Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa etter møtet at samtalene var svært detaljerte. Tyskerne skal være klare på at lettelse i sanksjonene mot russere bare er aktuelt om det blir en løsning på konfliktene i Ukraina.