Russland viser frem nye supervåpen

Publisert: 21.07.18 19:37

Bare noen dager etter toppmøtet mellom Putin og Trump, skryter Russland av sine nyeste våpensystemer.

Det russiske forsvarsdepartementet har lagt ut en serie videoer på Facebook som viser det siste innen russisk våpenteknologi.

Videoene ble lagt ut bare noen dager etter at Vladimir Putin møtte Donald Trump i Helsingfors.

Seks filmsnutter viser seks forskjellige våpensystemer, blant annet nye interkontinentale raketter og et lasersystem , «basert på nye fysiske prinsipper».

Propaganda

Ifølge Jardar Østbø, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, er det ikke tilfeldig at videoene blir publisert nå.

– De må sees i sammenheng med toppmøtet i Helsingfors. Putin ønsker å vise styrke for å få overtaket etter møtet, sier han.

Østbø tror også Putin kan ha innenrikspolitiske motiver.

– Putins oppslutning er veldig lav. Det er sosial misnøye i Russland . og levestandarden blir dårligere, sier han.

Russland har kuttet i forsvarsbudsjettene, noe som også påvirker hvordan Putin fremstiller det russiske forsvaret.

– Putin er avhengig av å få mest mulig propagandaeffekt for minst mulig penger. Han viser frem det største og fineste på et strategisk tidspunkt, sier Østbø.

Vist frem i mars

I sin årlige tale om nasjonens tilstand i mars, fortalte Putin om en rekke nye, avanserte våpen under utvikling .

En video, hovedsakelig en animert fremstilling av de nye våpnene, ble vist på en skjerm bak presidenten.

Blant våpnene Putin viste frem var en fjernstyrt ubåt, en atomdrevet krysserrakett med ubegrenset rekkevidde og et hypersonisk interkontinentalt missil med et «glidestridshode». Fart over fem ganger mer enn lydens hastighet omtales som hypersonisk. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet kan stridshodet nå 20 ganger lydens hastighet.

På pressekonferansen etter toppmøtet med Trump i Helsingfors sa Putin at russerne «mener det er nødvendig å samarbeide om nedrustning, samt militært og teknisk samarbeid». I mars snakket Putin om å ruste opp, heller enn å ruste ned.

«Russlands voksende militære kraft er en troverdig garanti for fred på planeten vår, fordi den sikrer en strategisk balanse i verden», sa Putin fra talerstolen.

Valgflesk

Talen ble holdt like før presidentvalget i Russland. Mange forsvarseksperter mente da at mye av teknologien Putin skrøt av ikke var ferdig utviklet, og at Putin kanskje overdrev på grunn av valget.

– Amerikanerne har fulgt nøye med på utviklingen i Russland, og de mener det kun er snakk om en prototyp. For meg kan det virke som propaganda og valgflesk fra Putin, sa oberstløytnant ved forsvarets stabsskole Palle Ydstebø til VG om den atomdrevne krysserraketten den gangen .

Jardar Østbø antar at våpnene som vises frem i videoene finnes i en eller annen form, men at de ikke nødvendigvis er ferdig utviklet.

– Det er i russernes interesse å fremstille det som at de har kommet lengst mulig, sier han.