MISTET SØNNENE: Sana (64) har fått 22 barn å passe etter at IS drepte hennes fem sønner. Foto: ARI JALAL / X03715

IS drepte Sanas (64) fem sønner – nå tar hun seg av 22 barnebarn

UTENRIKS 2018-08-27T17:52:23Z

Da Den Islamske Stat (IS) rev vekk Sanas fem sønner, mistet 22 barn fedrene sine. Nå handler livet til Sana om å ta vare på barnebarna – uten særlig hjelp fra myndighetene.

Publisert: 27.08.18 19:52

Sana (64) bor i en fireroms leilighet øst i den irakiske byen Mosul . Der bor hun for tiden sammen med sin ektemann som har Alzheimers og deres 22 barnebarn.

Det var Reuters som møtte storfamilien i Mosul i slutten av juni.

Barnebarna, som er mellom to og 16 år, mistet alle fedrene sine etter at IS tok livet av Sanas fem sønner. Under samme tak bor nå også Sanas døtre, i tillegg til to av enkene til de avdøde sønnene.

Les også: Iraks nye sterke mann

IS **Ytterliggående, væpnet gruppe som hevder å kjempe for en sunnimuslimsk stat (kalifat) i Irak og Syria. Fronter en svært ekstrem versjon av islamisme. **Kalte seg tidligere Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL), som ble etablert etter den USA-ledede invasjonen i Irak i 2003. Nå kaller de seg Den islamske staten, med forkortelsen IS. **Leder er Abu Bakr al-Baghdadi, som har utnevnt seg selv til «kalif», leder for verdens muslimer. **Var tidligere en del av terrornettverket al-Qaida, men al-Qaida har tatt avstand fra gruppen i hovedsak av strategiske grunner. **Innledet i juni en offensiv i Nord-Irak og har sammen med andre opprørsgrupper erobret en rekke byer, deriblant storbyen Mosul. **IS har gjennomført massehenrettelse av opposisjonelle og religiøse minoriteter. **Amerikanske kampfly har siden midten av august gjennomført en rekke angrep mot IS og har også begynt å forsyne kurdiske styrker i området med våpen.

IS i Irak

Den islamske staten (IS) er en militant islamistgruppe som i noen år har kontrollert områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Gruppen har stått for brutale menneskerettighetsbrudd og tiltrukket seg fremmedkrigere fra hele verden.



Den irakiske regjeringen har forsøkt å bekjempe IS siden gruppen ble etablert i 2003. Sunnimuslimene, som utgjør rundt 20 prosent av befolkningen i Irak, har ikke lengre den makten de hadde i tiårene Saddam Hussein styrte landet. De sjiadominerte irakiske regjeringene som har hatt makten etter 2003 har ført en politikk som diskriminerer sunnimuslimene. IS kritiserer regjeringen for dette. IS kan dermed fremstå som et ønskelig alternativ for mange sunnimuslimer. Det samme gjelder for mange syrere som har opplevd brutaliteten til det syriske Assad-regimet.

Lever på donasjoner

Familien får lite hjelp fra myndighetene, og husleie, mat, klær og skolegang avhenger for tiden av donasjoner og veldedige utdelinger.

Akkurat nå venter Sana på å få vite om myndighetene vil gi henne en månedspensjon på 500.000 dinarer, rundt 3500 norske kroner, for de omkomne sønnene.

– Jeg håper myndighetene vil gi pensjoner og husly for disse foreldreløse barna, fordi jeg kommer ikke til å leve i 100 år, forteller hun til Reuters.

Videre skriver nyhetsbyrået at støtte fra staten er problematisk, fordi Sana kun har lyktes i å få dødsattester for tre av de fem sønnene som ble drept av terrorgruppen.

De andre to har hun ikke klart å finne, og skal ha blitt gravlagt i massegraver uten merking. Uten dødsattestene står sønnene fortsatt oppført som savnet, som gjør det umulig å kreve inn støtte for dem.

Videoen nedenfor er ikke tilknyttet Sanas historie

Reuters skriver dette er et vanlig problem for irakiske familier som bor i nord og vest i landet, der IS kontrollerte store områder i 2014.

VG+: Terrorens vesen gjennom to tiår: I fatwaens navn

Landet gjenoppbygging vil koste minst 100 milliarder dollar

Det var i desember i fjor at irakiske tropper med amerikansk støtte, klarte å drive ut militantene til IS. Myndighetene har uttrykket at de vil trenge over 100 milliarder dollar til å gjenoppbygge byene i landet, forklarer nyhetsbyrået.

Les også : Iraks statsminister erklærer seier over IS