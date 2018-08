INFERNO: Sverige ble rystet av flere store branner mandag kveld. Her fra Trollhättan, en time nord for Göteborg. Foto: Joachim Nywall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bilbrannene i Sverige: - Nå skal jeg stemme Sverigedemokraterna

Publisert: 15.08.18 02:48

UTENRIKS 2018-08-15T00:48:20Z

GÖTEBORG (VG) Vantro, redsel og sinne preger bydelen Frölunda etter at 89 biler ble påtent og vandalisert i Gøteborgs-området.

Sveriges statsminister Stefan Löfven ( Socialdemokraterna ) har akkurat forlatt Frölunda torg i Göteborg, men for iransk-fødte Mandana Amini (46) forlot han henne og resten av forstadsbeboerne i Sverige for lenge siden.

Hun har bestemt seg: Etter å ha stemt Socialdemokraterna et helt liv, gir hun i valget 9. september sin stemme til Jimmie Åkesson og hans høyrepopulistiske Sverigedemokraterna.

Hun lar sin vrede gå utover Socialdemokraternas utsendte på valgkampstand:

– Hadde noen sagt til meg for fem år siden at jeg skulle stemme på Sverigedemokraterna, hadde jeg ikke tatt dem i hånda. Men det er ingen lover og regler her. Dere har sviktet oss!

– Trodde vi var under angrep

Lukten av brent gummi og aske svir i nesen. Bergingsbiler kommer og henter de utbrente skjelettene av biler. Nysgjerrige forbipasserende går forbi, stopper opp og rister på hodet.

Flere svenske byer har blitt rammet av bilbranner med jevne mellomrom i flere år.

Men gårsdagens angrep, hvor svartkledde menn gikk systematisk til verks på en rekke biler med bensin, molotovcocktailer og steiner , har satt en ekstra støkk i det politiske Sverige - under en måned før valget.

Bare i Göteborg ble 89 biler på 11 ulike adresser tent på eller vandalisert, ifølge GøteborgsPosten. I tillegg ble også flere biler påtent i Trollhättan, Stockholm og Uppsala i det politiet mistenker er et koordinert angrep.

To personer har blitt arrestert, mistenkt for mordbrann, skriver GøteborgsPosten .

Mahin Rabiei (42) og ektemannen Mohammed Sarmadi (60) satt hjemme og slappet av da de hørte høye smell fra gaten.

– Jeg trodde vi var under angrep. Jeg ble livredd, og visste ikke hva jeg skulle tro, sier Rabiei til VG.

Ektemannen mener at nabolaget har endret seg mye de siste årene.

– De siste ukene har det vært flere branner. Det er veldig skremmende, og jeg er veldig urolig for hva som kommer til å skje her, sier han med en alvorlig mine, før han legger til:

– Det er som om tryggheten har forsvunnet fullstendig.

Ekstra uheldig var Hamid Bakhtivari og samboeren Anita Laiho.

Bakhtivari forsøkte desperat å løpe ut og redde Volvoen sin da han fra stuevinduet i sjette etasje hørte det han betegner som «en enorm eksplosjon» - for så å se bilen brenne.

– Jeg innså raskt at den ikke sto til å redde. Jeg sto igjen i sjokk og vantro over at noen kan gjøre sånt, sier han til VG.

Bilen var ikke forsikret, så verdien er tapt.

Kan tippe valget

På svenske nettforum verserer det rykter og spekulasjoner om hvem som har koordinert angrepene. Men politiet har ingen grunn til å tro at brannene var organisert av noen andre enn ungdommene selv, skriver SVT.

Nå tror flere at bilbrannene kan påvirke valgresultatet om en snau måned.

De politiske reaksjonene har hvertfall ikke latt vente på seg. Jimmie Åkesson, leder av Sverigedemokraterna, fastslo at politiet ikke har kontroll på situasjonen, og lanserte å sette inn militæret som et mulig alternativ.

Statsminister Stefan Löfven var også kraftig ute og fordømte angrepene da han adresserte gjerningsmennene på et radioprogram tirsdag morgen:

«Hva faen er det dere holder på med?»

– Jeg har en følelse av at Löfven er i en veldig trang situasjon, og må ta hver sjanse på å reagere kraftfullt, sier Folke Johansson, statsviter ved Göteborgs universitet til GøteborgsPosten.

– Tør ikke å gå ut på kveldene

Tilbake utenfor Frölunda torg forsøker riksdagspolitiker Johan Büser forgjeves å overtale Amini og hennes sønn i 20-årene til å stemme på Socialdemokraterna.

– Bilbranner har vært et gjennomgående tema under Löfven. Kan dere skjønne at folk her er redde og føler seg sviktet av dere i Socialdemokraterna, og nå ser seg om etter politiske alternativer?

– Vi må ta folks frykt på alvor. Og vi har nok ikke vært flinke nok til å kommunisere de klare kravene det skal være til innvandrere som kommer til Sverige. Men ingenting vil løse seg med den hetsende tonen Sverigedemokraterna bidrar med i debatten. Det vil bare splitte og forandre Sverige, sier Büser til VG.

46-årige Amini mener derimot Sverige allerede er endret fra det landet hun kom til i 1987.

– Før kunne jeg være ute så lenge jeg ville, uten å tenke på det. Men nå tør jeg ikke å oppholde meg ute lenger enn klokken 20 på kveldene, i frykt for ungdomsgjengene som terroriserer nabolagene våre, sier hun.