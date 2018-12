PRESIDENTENS NABO: Paulo Roberto Moreira Guimaráes rev huset som sto på tomten og bygde opp sitt drømmehjem. Han har jobbet for både Hewlett Packard og for oljeselskapet Petrobras. I 2012 startet han sitt eget konsulentselskap. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bolsonaros nabo og venn til VG: «Han er ingen engel, men han kan redde Brasil»

RIO DE JANEIRO/SAO PAULO, BRASIL (VG) Inne på det velholdte, inngjerdede boligkomplekset hvor Brasils neste president bor, påstår hans nabo at høyrepopulisten Jair Bolsonaro vil kjempe hardt mot den massive korrupsjonen og volden i landet.

– Han er ingen engel, men han kan redde Brasil , sier den pensjonerte forretningsmannen Paulo Roberto Moreira Guimaráes, som fortsatt driver konsulentvirksomhet i oljebransjen.

Bolsonaros hatretorikk mot svake grupper er han ikke særlig tilhenger av, selv om han mener at Brasils neste president også blir misforstått.

Guimaráes har invitert VG inn på det prominente og strengt bevoktede boligkomplekset ved praktfulle Barra de Tijuca Beach i Rio de Janeiro.

Vi tilbringer flere timer her sammen med Guimaráes, som tar oss med til luksuseiendommen like ved boligen til Brasils neste president.

På eiendommen har han et gigantisk uteområde med basseng, treningsavdeling og kjøkken, hvor han byr på kokosnøttvann og kaffe.

Senere tar han oss også med til Bolsonaros betydelig mer beskjedne bolig, som bevoktes av flere sikkerhetsvakter.

Han forteller at naboer og omgangsvenner overbeviste Bolsonaro om at han burde prøve seg på en presidentkampanje.

1. januar innsettes høyreradikale Bolsonaro (63) som president for 210 millioner brasilianere etter å ha sanket 55 millioner stemmer.

– Det kommer til å bli et helt annet land de neste fire årene, sier Guimaráes, som forteller at han støtter Bolsonaro i 70 prosent av det han sier og gjør.

Han mener at Bolsonaro er rett mann til å takle den enorme korrupsjonen og galopperende voldssituasjonen i landet. En rekke tidligere presidenter, statsråder og guvernører er fengslet for korrupsjon.

Og det er farligere på gaten i Brasil enn noen gang. I snitt skjer det 175 drap hver dag i Sør-Amerikas største land. Hittil i år er det registrert 6191 skuddvekslinger bare i Rio de Janeiro, presidentens hjemby.

I perioden 2006 til 2016 ble det registrert 553.000 drepte i Brasil, mer enn i krigsherjede Syria, viser tall fra IPEA og Forum Brasileira de Seguranca Publica.

Bolsonaro selv ble knivstukket i magen under et valgkamparrangement .

– Han er fortsatt ikke helt bra. Han må gjennom en ny operasjon. Han har også fått flere drapstrusler. Det har også gjort at han ikke er så mye å se i offentligheten lenger, sier naboen.

Selv om Guimaráes flere ganger under intervjuet snakker med innlevelse om tiden da Brasil var et militærdiktatur, er han en forkjemper for en demokratisk stat, hvor politikerne konsentrerer seg om økonomi, infrastruktur, utdanning, helse og ikke minst sikkerhet for vanlige borgere.

– De siste 20 årene er befolkningen i Brasil blitt manipulert. Korrupsjonen er blitt strategisk implementert av dem som har hatt makten. Folket er blitt fortalt at politikerne skal jobbe for demokratiet, men det motsatte har skjedd, mener han.

Bolsonaro ble løsningen i det som ble et protestvalg som minnet mye om det som skjedde da Donald Trump ble president i USA i 2016.

Med en massiv, målrettet kampanje på sosiale medier lovet Bolsonaro slutt på korrupsjon, store tiltak mot vold og et bedre samfunn for alle.

På veien fikk han også mange motstandere med sin høyreorienterte og hatefulle retorikk. Mange frykter også at han skal innskrenke ytringsfriheten og sabotere arbeidet for menneskerettigheter.

– Det er mange ting ved Bolsonaro jeg ikke liker. Men det er mest relatert til hans eksplosive svar. Han svarer uten å tenke, og det er ikke bra. Men jeg tror på mange av ideene hans.

Han sier at han vil følge nøye med, at han vil protestere i gatene hvis Bolsonaro blir en skuffelse, og at han vil si det direkte til ham hvis han møter ham.

Han har snakket med Bolsonaro flere ganger. Han beskriver ham som «en enkel mann» som neppe er opptatt av å berike seg selv.

– Han har sagt nedsettende ting om homofile?

– Han liker ikke oppførselen til homofile. Han vil ikke at hans egen sønn eller barnebarn skal være homofile. Men han er ikke imot homofile, svarer Guimaráes om mannen som i 2011 sa at «jeg ville ikke vært kapabel til å elske en homoseksuell sønn».

Til den kvinnelige politikeren Maria do Rosario har han også sagt «jeg ville ikke voldtatt deg fordi du fortjener det ikke».

Skuddvekslinger i Rio Hittil i år er det registrert 6191 skuddvekslinger i Rio, mot 5155 i 2017. Antall skuddvekslinger har altså økt fra i fjor til i år, på tross av økt militær tilstedeværelse i Rio, melder ondetemtiroteio.com.br/relatorios

Guimaráes mener at Bolsonaro har «problemer med måten han ordlegger seg på, og at han er formet av sin bakgrunn fra militæret».

– Han har også sagt nedsettende ting om svarte og kvinner?

– Han er selvsagt ikke rasist. Han har personer som jobber for ham som er svarte, svarer Guimaráes.

Samtidig understreker han at Bolsonaro ofte uttaler seg «uten dyp tenkning».

Når vi snakker om at Bolsonaro allerede er blitt koblet til mulige korrupsjonssaker, sier han at «det er en del av et større maktspill».

– Jeg sier ikke med hundre prosent sikkerhet at Bolsonaro ikke er korrupt, men det samsvarer ikke med noe av det jeg har sett som nabo av ham i syv år.

Han støtter Bolsonaro som vil kutte i antall statsansatte og offentlige utgifter, og innføre omfattende reformer innen skatte-, pensjons- og trygdeordninger.

– Det er ikke enkelt å håndtere et land med 210 millioner innbyggere. Men det viktigste er at vi ikke kan bruke mer penger enn vi har i inntekter fra det folk betaler i skatt.

Han snakker mye om den brasilianske investeringsbanken BNDES (The Brazilian Development Bank), som han mener helt uten kritisk sans har delt ut gigantiske lån til andre nasjoner, som Cuba og Venezuela.

Han mener også at det er altfor tidlig å si at regnskogen i Amazonas er i fare under klimaskeptikeren Bolsonaro, slik mange frykter.

– Min beslutning om å støtte Bolsonaro handler om at jeg har sett Lula og PT (Arbeiderpartiet) ødelegge Brasil i 20 år med enorm korrupsjon. Jeg tror ikke verden har sett noe lignende noen ganger.

Samtidig mener han at Bolsonaro må lykkes tidlig.

– Det er sterke krefter i Brasil som vil gjøre alt de kan for å ødelegge for ham, sier Guimaráes.

Han sier at unge mennesker i landet ikke forstår sitt eget beste, når de protesterer mot Bolsonaro.

Han beskylder unge, universitetsutdannede mennesker for å være «manipulerte av ideologi».

En av dem han sikter til, er en annen nabo av Bolsonaro, 23 år gamle Clara Alcantara. Vi møter henne på stranden rett nedenfor det eksklusive boligkomplekset.

På hodet har hun en caps hvor det står «Vi skal fikse det der, ok?», en frase Bolsonaro ofte bruker når han blir stilt overfor vanskelige problemstillinger.

– Bolsonaro er homofob, rasist og kvinnehater. Han står egentlig for det motsatte av det jeg tror på, sier Alcantara, som nyter dagen med to venner.

– Hadde du sagt det til ham hvis du møtte ham på stranden her?

– Jeg har allerede sagt det til ham.

Valget i Brasil * Brasil avholdt søndag 28. oktober annen runde i presidentvalget. Brasilianerne hadde valget mellom den høyreorienterte kandidaten Jair Bolsonaro (63) og venstreorienterte Fernando Haddad (55). * Bolsonaro fikk 46,7 prosents oppslutning mot Haddads 28,5 prosent i første valgrunde 7. oktober. * Da om lag 97 prosent av stemmene var talt opp erklærte landets høyeste valgdomstol at Bolsonaro var valgvinner, med 55,4 prosent av stemmene.

Hun er oppgitt over at Bolsonaro har sagt at Brasil blir tryggere hvis flere bevæpner seg.

– Brasil er allerede et voldelig samfunn der folk dreper hverandre. De fleste brasilianske menn er mannssjåvinister. Hva skal skje nå da, når kvinner møter menn som er bevæpnet? Blir det en krangel, og det er våpen der, kan det bare ende med blod.

Alcantara studerer PUC-RJ-universitetet i Rio. Hun forteller at Bolsonaro har stilt seg bak forslaget escola sem partido , en partifri skole, som går på at skolen skal være en slags ideologifri sone der lærerne ikke får lov til å uttrykke politiske meninger.

– Hvis det er ett sted der folk faktisk bør få lov til å ha egne meninger – og diskutere – er det på skolen, sier hun.

Men mange i dette komplekset støtter Bolsonaro. En av de ansatte, altmuligmann Jorge, forteller VG at Bolsonaro er svært vennlig mot alle som jobber der.

– Bolsonaro hentet ofte lunsj på McDonald’s. Han tok ofte med mat tilbake til vaktene her, sier Jorge, som tror Bolsonaro kommer til å være hard mot korrupsjon.

– Korrupsjon er Brasils hovedfiende, sier Jorge.

Vi snakker også med to livvakter utenfor Bolsonaros bolig. Bolsonaro selv er i hovedstaden Brasília, men likevel er huset hans strengt bevoktet.

De vennlige vaktene vil hverken navngis eller bli tatt bilde av.

– Bolsonaro er som en kompis. Han lurer alltid på om vi har nok mat og drikke, sier en av vaktene på flytende engelsk.

Han er opptatt av at Bolsonaros hjem er «så enkelt».

– Vi har vært i mange andre politikeres hus. Ingen andre har det så beskjedent som Bolsonaro, selv om han har vært i Kongressen i nesten 30 år. Det sier oss at han ikke er korrupt.

En av vaktene har en søster som bor i Tyskland.

– Hun sier at tyskere tror det verste om ham. Jeg svarer at Bolsonaro ikke er det monsteret mange tror.

Like overbevist er ikke sjefredaktøren i Folha De São Paulo, Sergio D’Avila, tidligere USA-korrespondent i ti år.

Demokrati eller militærdiktatur? # I en spørreundersøkelse utført av Datafolha publisert rett før valgdagen, viste at støtten til demokratiet aldri hadde vært så høy. 69 prosent av de spurte sa at demokratiet er den beste styreformen uansett, det høyeste tallet siden Brasil ble et demokrati i 1985. # 12 prosent mente at et diktatur under visse omstendigheter kunne være bedre enn demokrati, mens 13 prosent av de spurte mente det ikke gjorde noen forskjell. # Samme undersøkelse viste en markant forskjell mellom Bolsonaros velgere og velgerne som stemte på PT, eller mot Bolsonaro. Blant Bolsonaros velgere svarte 22 prosent at de ikke hadde noe imot et nytt diktatur i Brasil. # Det var over 10 000 spurte i undersøkelsen.

Nå leder han 500 journalister fra hovedkontoret i São Paulo, hvor han tar imot VG.

Folha har blant annet avslørt at Bolsonaro og hans tre politikersønner har investert i hus, leiligheter og aksjeselskaper som de med sine ordinære inntekter ikke skulle ha mulighet til.

– I løpet av sine år i Kongressen har Bolsonaros formue blitt 15 ganger større, sier redaktøren.

Bolsonaro har hele tiden sagt at investeringene ble tatt med familiens ordinære lønn.

– Vi har bevis som viser at det var umulig å kjøpe alt det med de lønningene, så nei, jeg tror ikke på dem, sier redaktøren, som understreker at Bolsonaro er «den rettmessig valgte presidenten, og at han håper han følger konstitusjonen og lovene».

Folha hadde 64 millioner unike brukere og en halv milliard sidevisninger på internett bare i oktober. Bolsonaro gjør at flere leser aviser, akkurat som i Trumps USA.

Bolsonaro kaller Folha «failing» og «fake news», slik som Trump har gjort med kritisk journalistikk i New York Times og CNN.

D’Avila synes det er interessant at Bolsonaro bruker de engelske ordene her, ikke portugisisk.

– Hvor mye av Trump ser du i Bolsonaro?

– Masse. Det følger det samme manuskriptet. Det er samme måte å kommunisere på, sier redaktøren, som også opplever økte trusler mot mediehuset.

Dagen etter en kritisk Bolsonaro-artikkel, kom det 200.000 truende meldinger til redaksjonen.

– Det var definitivt organisert av noen. Politiet etterforsker fortsatt saken, sier D’Avila, som er opptatt av å understreke følgende:

– Vi opponerer ikke mot Bolsonaro i den daglige nyhetsjournalistikken. Vi skriver om det som skjer. Ja, vi har kritisert ham på lederplass når han fortjener det, men vi har også skrytt av ham.