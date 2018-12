FØRSTE VISITT: Donald og Melania Trump besøkte amerikanske tropper i Irak onsdag. Det er presidentens første besøk til tropper stasjonert i utlandet. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Trump i Irak: Blåste opp lønnsøkningen til soldatene

Amerikanske soldater fikk fiktiv «julegave» av presidenten: Trump skrøt av å ha fått til en lønnsøkning på 10 prosent, et tall som i virkeligheten er langt lavere.

Live Vedeler Nilsen

Publisert: 27.12.18 08:55

Onsdag besøkte USAs president de amerikanske troppene stasjonert i Irak på luftbasen Al Asad i Al Anbar-provinsen vest i landet. Det er presidentens første besøk til amerikanske tropper stasjonert i utlandet.

Soldatene har vært stasjonert i Irak siden 2014 for å hjelpe til i kampen mot terrorgruppen IS.

Ifølge Huffington Post skal presidenten under møtet ha fortalt militært personell at amerikanske soldater i USA skal få en lønnsøkning på 10 prosent i 2019.

For amerikanske soldater i Irak som tar presidenten på ordet, kommer nok 2019 til å bli en skuffelse for lommeboken: Den virkelige lønnsøkningen for neste år ligger nemlig på 2,6 prosent, altså langt lavere enn hva presidenten skrøt av.

Trump skal ha fortalt soldatene at han kjempet for at de skulle få en stor lønnsforhøyelse, på tross av at andre ønsket at den skulle være mindre.

– Vi hadde masse folk som sa: «Du vet, vi kan gjøre den mindre. Vi kan si 3 prosent. Vi kan si 2 prosent. Vi kan si 4 prosent.» Men jeg sa: «Nei, vi sier 10 prosent. La oss gjøre det til mer enn 10 prosent», skal presidenten ha sagt.

Den politiske analytikeren og skribenten Bill Kristol var blant dem som påpekte den feilaktige uttalelsen på Twitter.

Irak-besøket skjer kort tid etter at den amerikanske presidenten kunngjorde at USA skulle trekke ut om lag 2000 soldater fra Syria. Under besøket til Irak, sa Trump at USA ikke har «noen planer» om å trekke soldatene sine ut av Irak, samtidig som han forsvarte beslutningen om å trekke seg ut av Syria.

Dette er den amerikanske presidentens første besøk til en krigssone siden han ble valgt i 2016. Trump har tidligere blitt kritisert for å ikke besøke amerikanske soldater som kriger i utlandet.

Det er ikke første gang Trump har kommet med feilaktige uttalelser om lønnsøkning til amerikanske soldater: I mai uttalte presidenten at lønnsøkningen for 2018 var den første på 10 år. Dette gjentok han om 2019-lønnsøkningen foran soldatene på Al Asad-basen onsdag.

– Er det noen her som er villige til å gi opp den store lønnsøkningen dere akkurat har fått? Skal presidenten ha spurt, før han hevdet at soldatene ikke har sett en lønnsøkning på over 10 år.

Militært personell har i virkeligheten fått lønnsøkninger i hele perioden, selv under økonomiske nedgangstider i kjølvannet av finanskrisen, hvor andre statlig ansatte hadde en tre år lang frysningsperiode av lønnen.

Presidenten har imidlertid rett i at lønnsøkningen er større enn tidligere: Lønnsøkningen for 2019 på 2,6 prosent som kongressen vedtok og presidenten signerte i august er den største siden 2010, altså på 9 år.

Det er imidlertid ikke så mye høyere enn forrige års lønnsøkning på 2,4 prosent.