LØSLATT: Elaine og Paul Gait kom ble fulgt av politiet da de dro hjem etter å ha blitt løslatt uten tiltale. Foto: SWNS Tony Kershaw / SWNS

Drone-arrestert par: – Et overgrep

UTENRIKS 2018-12-24T22:17:10Z

Ekteparet som ble arrestert etter at britiske flyplassen Gatwick ble stengt på grunn av dronekaos, er nå løslatt uten siktelse. Nå utlyser Gatwick en belønning til de som kan stoppe dronene.

Ekteparet Paul og Elaine Gaite kritiserte politiet da de møtte pressen utenfor hjemmet sitt lille julaften.

– Vi er dypt opprørte, og får for tiden medisinsk hjelp, sa Paul Gait ifølge Sky News.

– Hjemmet vårt er gjennomsøkt, og vårt privatliv og identitet er fullstendig blottlagt. Navn, bilder og personlig informasjon om oss har vært kringkastet verden over, fortsatte han.

Det var 19. desember at Gatwick flyplass først ble stengt, etter at droner var blitt observert flere ganger over rullebanen. To droner ble observert i 21-tiden på kvelden. Dagen etter ble dronene oppdaget på ny.

Skapte flykaos

Politiet mente at det var målbevisste forsøk på å stenge ned flytrafikken. Da de forsøkte å nærme seg dronen for å skyte den ned, skal den ha fløyet vekk.

Stansen i flytrafikken berørte nesten 140.000 passasjerer, og skapte i noen korte dager kaos i flytrafikken inn og ut fra England. Omkring tusen flyavganger ble kansellert eller omdirigert til andre flyplasser.

Lille julaften ble ekteparet Gait pågrepet. Halvannet døgn senere ble de imidlertid løslatt, uten siktelse. Politiet sa søndag først at det kanskje aldri virkelig var noen droner som fløy over Gatwick. I dag sier de noe annet:

– Vi kan stadfeste at det at det har vært flere observasjoner av droner over flyplassen i tiden mellom 19. og 21. desember, sa Jo Shiner ved Sussex-politiet tidligere i dag.