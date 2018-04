Foto: ALESSANDRO BIANCHI / Reuters

Eksdiplomat fra Vatikanet siktet for besittelse av overgrepsbilder

NTB

07.04.18 21:17

UTENRIKS 2018-04-07T19:17:28Z

Monsignore Carlo Alberto Capella, en tidligere diplomat ved den vatikanske ambassaden i Washington, er varetektsfengslet for besittelse av overgrepsbilder.

Det heter det i en uttalelse fra Vatikanet lørdag.

– Den anklagede er varetektsfengslet i en celle i brakkene til det vatikanske gendarmeri-korpset, heter det i uttalelsen.

Capella er ifølge DPA siktet for bestemmelsene i vatikansk strafferett som omfatter besittelse og videreformidling av store mengder seksuelt materiale som omfatter barn.

Han har vært etterforsket for det samme også i USA og Canada, men Vatikanet har nektet å la ham bli prøvd for retten der.

Den vatikanske tjenestemannen ble fjernet fra sin diplomatrolle ved ambassaden i Washington i september, som følge av mistankene mot ham.

Capella var en høytstående prest i Vatikanets diplomatiske stab. Han er fortsatt under etterforskning, men dersom han ender med å bli tiltalt, kan han bli den første som blir prøvd for retten i Vatikanet for en sak relatert til overgrep mot barn.

En annen diplomat fra Vatikanet, polske Josef Wesolowski, ble siktet for å ha betalt tenåringsgutter for sex mens han var ambassadør til Den dominikanske republikk, men døde i 2015 før rettssaken mot ham.

