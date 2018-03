SAMME SELSKAP: Det var et fly fra statseide TAP Air Portugal som fikk startforbud. Dette bildet er av en flight fra Recife i Brasil som lander i Lisboa i juni 2015. Foto: Armando Franca / TT / NTB scanpix

Beruset andrepilot strandet 106 passasjerer i tre dager

En flight med det portugisiske flyselskapet TAP ble stoppet da en ansatt varslet om at andrepiloten dunstet alkohol og gikk ustøtt. Det førte til at de drøyt 100 passasjerene måtte vente tre dager på nytt fly fra Stuttgart til Lisboa.

Saken ble omtalt blant annet av AP og NTB da flyet fikk startforbud like før avgang fredag kveld etter at det ble varslet om at andrepiloten var beruset.

Det var en ansatt på flyplassen som ga beskjed om at han dunstet av alkohol og gikk ustøtt.

Ifølge The Guardian fant politiet mannen i 40-årene i en «svært beruset tilstand» i cockpiten. Hans flysertifikat ble umiddelbart konfiskert, han ble pågrepet og kausjon ble satt til 960.000 kroner, eller 10.000 euro.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA , fikk passasjerene hotellkuponger og beskjed om at neste ledige flight fra Stuttgart til Lisboa var mandag 26. mars, tre dager senere.

Det skal ikke ha vært noe personale som kunne ta over flighten fredag kveld.

Flyselskapet TAP skrev på Twitter at flight TP523 var kansellert på grunn av pilotens «manglende arbeidsevne». De opplyser også at de vil gjennomføre en intern gransking og «foreta de nødvendige tiltak». De beklaget også overfor passasjerene.

