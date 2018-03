MISSIL: Dette arkivbildet viser anti-ubåt-missiler, skutt fra det russiske krigsskipet «Marshal Shaposhnikov» under en øvelse i 2007 Foto: STRINGER/RUSSIA / X01235

Russland planlegger rakett-oppskytning i svensk luftrom

Publisert: 30.03.18 09:54

2018-03-30

Russland har varslet at de allerede i begynnelsen av april vil holde en militærøvelse med rakett-oppskytninger i Østersjøen, mellom Sverige og Polen.

Havområdet er internasjonalt farvann, men luftrommet er svensk. Derfor har Russland informert svenske Transportstyrelsen, som har ansvaret for flytrafikken i området.

– Det er uvanlig. Jeg har aldri vært borti dette tidligere, sier Jörgen Andersson, sjef for luftroms- og flyplassinspeksjon i Transportstyrelsen til Sveriges Radio.

Ifølge Andersson vil flytrafikken påvirkes, fordi rutene må omdirigeres.

Aftonbladet har fått tilgang til et militært telegram til flytrafikken. Der framgår det at «russiske rakettoppskytinger» kommer til å finne sted i et område noen mil utenfor Karlskrona fra den 4. april klokka 06.00, til den 6. april klokka 18.00.

Samme beskjed har blitt sendt til Latvia, om et mindre område i latvisk luftrom utenfor Polen, ifølge nyhetsbyrået APA .

– En politisk markering

– Jeg har aldri tidligere sett en annen nasjon gjennomføre oppskytninger i svensk luftrom, bortsett fra ved samarbeidsøvelser med Sverige, skriver øverstløytnant Carl Bergqvist som driver forsvarsbloggen Wiseman, på Twitter .

Martin Hagström, forskningsdirektør ved det svenske Forsvarets forskningsinstitutt sier til Aftonbladet at det er snakk om en oppskytning av det som kan være enten luftvernsmissiler, eller sjømålsmissiler.

Flere detaljer om oppskytningen er ikke kjent.

– Jeg antar at man skal teste oppskytning av et missil som også har et stort risikoområde. Og å velge å gjøre det i andres nærhet, er en politisk markering fra Russland, sier han til avisen.

Flere militærøvelser fra USA og Russland i nord

I etterkant av forgiftningen at den tidligere Russiske spionen Sergei Skripal og hans datter i Storbritannia, har både Russland og USA holdt store militærøvelser i nord.

USA holdt sammen med Storbritannia en marineøvelse i Arktis, kalt ICEX 2018, der de vurderte sin operasjonelle beredskap i Nord. Én britisk ubåt og to amerikanske ubåter ble tatt med i øvelsen.

Russland holdt også nylig en militærøvelse i Arktis , og den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu bekrefter til Euronews at øvelsen inkluderte et anti-ubåt-fartøy.

– For den første gangen siden Sovjet-tider har anti-ubåt-flyvninger blitt gjennomført via Nordpolen mot det nordamerikanske kontinentet, sa han.

Han ville bekreftet imidlertid ikke hvilken dato øvelsen fant sted.