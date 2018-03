STØTTES AV FN: Saudiarabiske kvinner får støtte fra FN til flere rettigheter. Foto: FAHAD SHADEED / Reuters

FNs kvinnekonvensjon med fire råd til Saudi-Arabia

Publisert: 13.03.18 00:26

Valgfri bekledning, frivillige giftermål, lover mot vold og overgrep, og avskaffing av systemet med mannlig følge i offentlighet, er tiltak FN mener Saudi-Arabia bør gjøre for kvinner.

Tiltakene er utarbeidet av FNs kvinnekonvensjon, skriver Reuters .

Saudiarabiske kvinners liv er preget av omfattende kontroll av menn. Landet har ingen kvinnelige ministere og har et system som krever at kvinner må få en mannlig slektning til å godkjenne viktige beslutninger for dem.

FN oppfordrer nå landet til å fjerne denne praksisen. De mener kvinnene må få eget pass, reise og studere i utlandet, velge bosted og få tilgang til helsevesenet, uten å måtte få en manns tillatelse til dette.

Kvinnekonvensjonen tilråder at vold mot kvinner og voldtekt bør gjøres ulovlig.

– Saudi-Arabia må innføre en omfattende strategi for å eliminere alle patriarkalske holdninger og stereotyper som diskriminerer kvinner, heter det fra panelets vurdering.

Barneekteskap, tvangsekteskap og obligatoriske kleskoder bør i tillegg avvikles. Dette er flere konsekvenser av «vokterkulturen», mener panelmedlem Hilary Gbedemah.

– Vi så det der kvinner ble ansett for å være ulydige mot sine voktere, der de måtte få deres samtykke for å gifte seg, der vokterne kunne påtvinge dem kleskoder og i problematikken med vold i hjemmet.

Panelet forteller at de ønsker en oppfølging av disse fire punktene innen to år.

Det siste året har kvinnene imidlertid fått friheten til å kjøre bil.

– Dette åpner dørene for andre restriksjoner også kan endres, sier Gdedemah.