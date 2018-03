PUTIN-FIENDE: Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (t.h.) på gata i Moskva dagen før presidentvalget, sammen med kona Julia. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Valget i Russland: – Det er bare én mann som ville ha tatt opp kampen med Putin. De stoppet ham

Publisert: 17.03.18 23:18 Oppdatert: 17.03.18 23:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-17T22:18:41Z

MOSKVA (VG) Opposisjonen er stilt fullstendig på sidelinjen i det russiske valget etter at Aleksej Navalnyj ble nektet å stille som kandidat.

– Han var den eneste som kunne ha gitt Vladimir Putin kamp. Derfor fjernet de ham, sier kollegaen Ilja Jasjin til VG.

Navalnyj selv smiler og avviser å snakke med både VG og andre utenlandske media denne dagen før valgdagen. Kanskje skyldes det alle de sivilkledde politifolkene rundt oss. Navalnyj har blitt pågrepet utallige ganger. Han er lei det.

Til og med spesialstyrken OMON har sine folk på plass når opposisjonen har en liten markering utenfor huset der Boris Nemtsov drepte før han ble skutt og drept rett ved Kreml i februar 2015.

– De som beordret drapet, er ennå ikke stilt til ansvar, sier Aleksej Navalnyj.

– Derfor skal vi fortsatte jobbe for det.

Navalnyj vet at han lever et farlig liv som opposisjonell. For kollegaen Boris Nemtsov endte det altså med døden.

Den andre opposisjonslederen på plass, Ilja Jasjin, tar seg imidlertid god tid til å snakke med VG.

– Jeg kan ikke si hvor mange prosent av stemmene Navalnyj ville ha fått. Men det er bare en mann som ville ha tatt opp kampen med Putin. De stoppet ham.

– De syv andre kandidatene nå gjør ikke en gang et forsøk på å vinne over Putin. Det ville Navalnyj ha gjort. Han ville ha kjempet for å gi Russland et nytt styre.

Den sentrale valgkommisjonen nektet Aleksej Navalnyj å stille som kandidat til valget, fordi han ikke har sonet en dom. 41-åringen er dømt for bedrageri og underslag. Realiteten i disse anklagene er omstridt. Navalnyj selv mener at sakene er politisk motivert.

Boikott

Opposisjonen har som «straff» overfor Kreml oppfordret til boikott av presidentvalget.

– Jeg vet ikke hvor effektiv boikotten blir. Det er voldsomt press på folk for å gå til stemmelokalene, sier Ilja Jasjin til VG.

– Det er både trusler og gaver og såkalte «administrative ressurser» som bruker for å få høyest mulig valgfremmøte. Uten Navalnyj som kandidat er det enda viktigere å få høy deltakelse. Men hvorfor skal folk gå til stemmelokalene når de allerede vet hvem som vinner?

– Men for Kreml er dette veldig viktig, for at valget skal virke legitimt.

Mål om «70–70»

Kreml har mål om «70–70»: 70 prosent fremmøte og 70 prosent oppslutning til Putin.

Opposisjonen i Russland er tilsynelatende liten, og dernest er den splittet.

– Boris Nemtsov var en inspirasjon. Derfor er dette viktig, sier Jasjin og kikker mot minneplaketten over opposisjonspolitikeren. Men dagen før har en annen del av opposisjonen vært samme sted, for å hylle Nemtsov. Opposisjonen har ikke bare Putin å kjempe mot.

– Hva betyr det for Russland at Putin trolig vil sitte ved makten i seks nye år?

– Det er dramatisk. Det er en tragedie. Det gjelder både økonomi og politikk og geopolitikk, sier Jasjin.

– 20 millioner under fattigdomsgrensen

Han var 17 år da Boris Jeltsin overlot makten til Vladimir Putin ved årtusenskiftet.

– Nå har jeg levd halve livet med Putin som leder. Jeg ser at mer enn 20 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen, jeg ser at vi har mange fiender rundt i verden, jeg ser mer enn 100 milliardærer - og mange av dem Putins venner. Jeg ser at vi ikke har noen fremtid med Putin.

Opposisjonslederen kommenterer Putins utenrikspolitikk slik:

– Det er nå to ledere i verden som bruker atomvåpen som argument. Det er Kim Jong-un og Vladimir Putin. Jeg mener at Putin er blitt farlig.

– Hva sier du om beskyldningene mot Russland i gift-saken i Storbritannia?

– Det som skjedde med ham, skjedde fordi han var en forræder. Det vil skje med alle som har forrådt Russland, og mange her mener at det er det riktige å gjøre.