Konemishandling-sak vekker oppsikt i Sverige: – Dette er så sykt

Publisert: 07.03.18 07:25

Tingretten i Solna utenfor Stockholm frifant mannen som var tiltalt for å ha mishandlet sin kone, blant annet med begrunnelsen om at han var fra en «bra familie».

SVT skriver at mannen i april 2015 ble politianmeldt for mishandling av sin kone. Ifølge tiltalen skal han ha dyttet henne inn i møbler, slått henne i ansiktet, dratt henne i håret, satt seg oppå henne og trykket en høyhælt sko i ansiktet hennes.

I Solna tingsrätt ville tingrettsdommeren og en av lekdommerne dømme mannen. To av lekdommerne, de daværende Centerparti-politikerne Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson - mente imidlertid at mannen skulle frifinnes. Ettersom den tiltalte i slike tilfeller dømmes ut fra den mildeste vurderingen, ble mannen i februar frifunnet, skriver Expressen .

Tingretten begrunner blant annet sin dom med at kvinnens troverdighet ble svekket av at hun gikk til politiet med saken, istedenfor til mannens slektninger. Mannen er ifølge TV4 irakisk statsborger.

«Det normale i 'disse kretsene' er videre at en kvinne forteller slekten at hun blir mishandlet dersom hun blir det, slik at saken kan løses innad i familien», heter det i dommen.

I vurderingen av skyldspørsmålet har retten også vektlagt at mannens «familie virker å være en bra familie», i motsetning til kvinnens familie.

Kvinnen: – Sykt

Den fornærmede kvinnen i saken, Maryam Jassen, sier til Aftonbladet at hun ble sjokkert over dommen.

– Hva vet de om hans familie, og hva vet de om min familie, og hva har det å gjøre med at jeg har blitt mishandlet? Jeg forstår ikke. Jeg synes dette er så sykt, sier hun til avisen.

Hun forteller at hun og mannen møttes i 2011 og fikk en datter året etter. Mishandlingen skal ha startet tidlig i forholdet, og kvinnen sier at hun og datteren senere flyttet til en hemmelig adresse.

Jassen forklarer videre at hun i 2015 ble kontaktet av en person tilknyttet eksmannen som oppfordret henne til å gjenoppta kontakten med sin tidligere ektefelle. Senere valgte hun å flytte nærmere mannen for å få avlastning for deres felles barn. Før flyttingen skulle hun bo en kort periode i eksmannens leilighet, og under dette oppholdet ble mannen igjen voldelig, hevder hun.

I dommen fra Solna tingsrätt heter det: «Det er ikke uvanlig at kvinner feilaktig hevder at de har blitt mishandlet og truet og så later som om de har behov for et hemmelig bosted for å få en leilighet».

Tingretten stiller også spørsmål ved at kvinnen ikke viste mer følelser når hun fortalte sin historie.

Lekdommer: Har fulgt loven

Sorenskriver i Solna tingsrätt Lena Egelin opplyste mandag at hun hadde innkalt de to lekdommerne til et møte.

– Når det gjelder bevisvurdering, har jeg ikke sett den typen argumenter tidligere, sier Egelin til TV4 .

Den ene lekdommeren, Ebtisam Aldebe, har ifølge svenske medier tidligere tatt til orde for en særlovgiving for muslimer i Sverige .

– Jeg har dømt i mange saker. Jeg har dømt for mannen i noen saker og for kvinnen i noen saker. I denne saken har jeg fulgt loven. Svensk lov. Jeg har aldri dømt etter noen annen lov, sier Aldebe, som også avviser at hun har tatt til orde for andre lover for muslimer, til Aftonbladet.

Den andre dommeren, Hasan Fransson, sa til Aftonbladet at han trekker seg fra alle sine politiske verv og vervet som lekdommer. Han kommenterer saken i flere innlegg på Facebook denne uken og forsvarer der sin vurdering:

– Det var ikke bevist ut over rimelig tvil at mannen var skyldig, hvorpå jeg gikk for frifinnelse. Det er jeg som må sitte med skyldfølelse og tankene dersom jeg hadde sendt en uskyldig person i fengsel, skriver han og fortsetter:

– Årsaken til at jeg trekker meg fra mine verv og politikken er at jeg ikke vil bidra til at et politisk parti eller kommunen jeg bor i svertes av det inntrufne.

Fransson skriver også at at han tar avstand fra de delene av dommen som «påstås å være avledet av religion eller en annen mening som ikke er forenlig med svensk lov».

Utestengt fra partiet

Mandag kveld kunngjorde det svenske Centerpartiet at Aldebe og Fransson utestenges partiet.

– Centerpartiets partiledelse har i dag truffet en beslutning om å med umiddelbar virkning utestenge to medlemmer fordi de gir uttrykk for meninger som overhodet ikke er i overensstemmelse med partiets verdigrunnlag, skriver partileder Annie Lööf på Twitter .

Hun kaller dommen «forferdelig» og mener vurderingene er «hårreisende»:

Solna tingsrätts dom er anket til lagmannsretten.