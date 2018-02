«DEN ER DIN»: Benjamin Netanyahu henvendte seg rett til den iranske utenriksministeren da han holdt opp vrakdelen fra en drone i München søndag formiddag. Foto: AP

Netanyahu til voldsomt angrep mot Iran: Truer med krig om de går inn i Syria

Publisert: 18.02.18 11:05 Oppdatert: 18.02.18 15:29

MÜNCHEN (VG) Med det som skal være en del av en nedskutt iransk drone i hånden, gikk Israels statsminister Benjamin Netanyahu søndag morgen til et voldsomt angrep mot Iran.

I forrige uke gikk Israel til angrep mot milits i Syria etter at de hadde sendt en drone inn over Israels territorium, som Israel skjøt ned. Et israelsk kampfly ble skutt ned etter et bomberaid mot flere mål inne i Syria.

Netanyahu hadde med en vrakdel fra dronen, som han viste fram fra talerstolen i München .

«Den er din, Zarif»

– Israel har noen linjer som ikke skal krysses, sa han.

– Vi vil nekte den militært nærvær i Syria, om de etablerer baser som kan true oss. For de truer oss. Dette nådde nye høyder i forrige uke, da de sendte en drone inn over israelsk territorium, Vi svarte øyeblikkelig. Vi ødela dronen og kontrollsenteret som styrte den, sa han.

Så viste han fram vrak-delen fra den nedskutte dronen, og henvendte seg til Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif, som skal tale til sikkerhetskonferansen i München senere søndag:

– Kjenner du den igjen? Den er din, Zarif, sa Netanyahu.

Nazi-Tyskland

Den israelske statsministeren dro også en indirekte sammenligning mellom Iran og Nazi-Tyskland:

– Iran er ikke Nazi-Tyskland, De sender ikke jødene i gasskammer. Men de nekter jødene grunnleggende rettigheter. Og de har et uttalt mål om å utslette Israel, sa Netanyahu.

Truer

Han beskyldte Iran for å drive en stedfortreder-krig i hele regionen; I Syria, Irak, Libanon og Jemen med ulike militsgrupper.

Netanyahu sa at det ville bli nødvendig for Israel å svare på et tidspunkt, og dro linjen ved om hvorvidt Syrias president Bashar al-Assad lar iranerne etablere seg i Syria:

– Vi vil ikke godta at noen legger en løkke av terror rundt vår hals, sa den israelske statsministeren.

Kondolerte

Netanyahu presiserte at det er det iranske lederskapet og ikke det iranske folk han fordømmer. For å understreke dette. kondolerte han ofrene for flyulykken i Iran søndag morgen , der 66 personer skal ha omkommet.

– Sirkus

Den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif svarte Netanyahu et par timer senere, og sa at han beklaget at deltagerne på sikkerhetskonferansen ble vitner til et «sirkus» Netanyahu’s tale.

– Talen tidligere i dag fortjener ikke engang en verdig respons. Så la oss heller snakke om de viktige tingene, sa Zarif.

Zarif inviterte landene rundt Gulfen til å inngå en freds- og sikkerhetspakt for å roe ned gemyttene i regionen etter tiår med krig.

Fortsatt terrorfare

– Nederlaget og tap av land for IS har ført til litt større stabilitet. Men det betyr ikke at terrortrusselen har forlatt regionen, De grunnleggende årsakene ligger der og kan blusse opp igjen når som helst, sa han.

Zarif la til at de som har tapt kriger og gjort feil i fortid, har en lei tendens til å skylde på Iran for sine egne nederlag:

– USA og deres lokale støttespillere lider under konsekvensene av sine egne feilvalg. Nå skrur de opp hysteriet mot Iran, sa utenriksministeren.