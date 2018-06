Fant kjøtt i veganmat

Publisert: 09.06.18 05:07

UTENRIKS 2018-06-09T03:07:04Z

I Storbritannia har The Telegraph testet ti matprodukter for veganere og vegetarianere, og fant spor av svin og kalkun i to av dem. Nå etterforsker det britiske Mattilsynet saken.

Den britiske avisen Telegraph har gjennomført en test av flere veganer- og vegetarprodukter i de britiske butikkjedene Tesco og Sainsbury's.

Et statsautorisert laboratorium i Tyskland skal ha funnet spor av svinekjøtt i Sainbury’s eget merke-produkt «Meat Free Meatballs» og spor av kylling i Tescos produkt «Wicked Kitchen BBQ Butternut Mac».

Ifølge Sainsbury produseres deres produkt, som er godkjent av Vegetarian Society, ved en kjøttfri fabrikk. De sier at de gjennomfører jevnlige tester og at de aldri har funnet spor av kjøtt, men at de nå skal undersøke saken grundig.

Også Tesco sier de ikke har funnet noen spor av kjøtt i sine tester av produktet, melder BBC .

The Food Standard Agency (FSA), en britisk variant av Mattilsynet, sier de nå etterforsker saken for å sikre kundenes sikkerhet og at produktene er hva de gir seg ut for å være.

Funnene av dyre-DNA kan tyde på at kjøtt eller skinn er til stede i produktet, men det kan også skyldes gelatin eller olje fra dyr.